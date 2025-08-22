Tak Stanisław Sojka wyobrażał sobie swój pogrzeb. Wszyscy będziemy musieli na to trochę poczekać

Śmierć Stanisława Sojki wstrząsnęła cała Polską. Szczególnie, że stało się to nieomal na oczach widzów. Sytuacja miała bardzo dramatyczny przebieg. Artysta miał wystąpić podczas finałowego koncertu Top of the Top w Sopocie. Kiedy organizatorzy dowiedzieli się o jego śmierci wybuchła pewna panika i chaos. Gwiazdy pouciekały ze sceny , a transmisję z koncertu przerwano. Ostatecznie Sopot wrócił na wizję, aby oficjalnie poinformować Polaków o tym, co się stało. Całej czwórce doświadczonych prezenterów drżały głosy. Finalnie, artyści zgromadzeni na sopockim festiwalu wspólnie wykonali w hołdzie dla Stanisława Sojki jego "Tolerancję" ("Na miły Bóg").

Stanisław Sojka pamiętał o śmierci

(...) Mam w głowie zdanie "pamiętaj o śmierci" i owszem, ułamek sekundy dziennie ta myśl mi zajmuje. Czasem na wesoło: wyobrażam sobie mój pogrzeb - z góry widzę, kto przyszedł, a kto nie. Ale pamiętam też o życiu

- opowiadał Stanisław Sojka w Twoim Stylu.

Przyjmuję głęboko do wiadomości to, że umrę, natomiast nie bardzo zajmuję się tym, co jest poza granicą. Mam takie uczucie jak dziecko - jestem szczęśliwy, że coś jest tajemnicą. Jedna rzecz jest pewna: przeobrażamy się w ziemię, w proch.

Kiedy pogrzeb Stanisława Sojki?

Niezależnie od tego, jaką ostatecznie formę przyjmie ostatnie pożegnanie Stanisława Sojki, na uroczystość trzeba będzie trochę poczekać. Stoją za tym dwa powody. Pierwszy jest takie, że sprawą nagłej śmierci Stanisława Sojki zajęła się prokuratura. Na jej wniosek na poniedziałek, 25 sierpnia 2025 roku, zaplanowano sekcję zwłok. Drugi powód to kwestia, czy pogrzeb gwiazdy będzie miał charakter państwowy. Ta decyzja należy do rodziny i do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Stanisław Sojka owdowił żonę, Ewę i osierocił czterech synów i czworo wnucząt.