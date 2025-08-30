Maciej Krakowian, doświadczony pilot i żołnierz, członek grupy Tiger Demo Team Poland miał wystąpić podczas AirShow w Radomiu. Był jednym z najbardziej doświadczonych polskich pilotów F-16 - wylatał aż 1400 godzin, a 1200 tą maszyną. Był pewny swoich umiejętności i nagradzany za nie - miesiąc przed śmiercią brał udział w Royal International Air Tattoo w Wielkiej Brytanii i został wyróżniony nagrodą dla najlepszego pokazu w ocenie obserwatorów.

Jego występ w Radomiu miał być okazją do popisów w powietrzu, ale też spotkań, rozmów i wspierania pasji lotniczej. Krakowian rozbił się podczas ćwiczeń 28 sierpnia, pokazy miały odbyć się w weekend. Po śmierci pilota wydarzenie odwołano.

Karolina Pajączkowska wspomina zmarłego pilota

Sprawa śmierci majora Krakowiana jest badania. Tymczasem Karolina Pajączkowska na swoim profilu na Instagramie przypomniała, że niedawno rozmawiała z pilotem. To on wystąpił w drugim odcinku jej programu "Pajączkowska do wojska".

W ramach show gwiazda telewizji pojawiła się w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach, a Krakowian wprowadził ją w tajniki latania i mówił o grupie Tiger Demo Team - najbardziej elitarnej eskadrze polskich pilotów.

Odcinek programu i jeden z ostatnich wywiadów zmarłego Krakowiana znajdziecie niżej.

Majorze [*] rozmawialiśmy zaledwie kilka tygodni temu… - zaczęła zdruzgotana Pajączkowska.

I dodała:

O Twojej służbie, o wielkiej pasji, wyjątkowej historii małego chłopca, który w wieku 3 lat zdecydował, że zostanie lotnikiem. Później była szkoła średnia w Dęblinie, studia za oceanem, wielka kariera. A przy tym skromność i pokora. Nigdy nie zapomnę jak niesamowitym pilotem byłeś, jak oddanym żołnierzem, jak dobrym człowiekiem. Miałam wielki zaszczyt opowiedzieć Twoją historię. Dziś żałuję, że tak krótko, że za mało…

Niech Bóg przyjmie Cię do siebie i ma w opiece Twoją rodzinę - podsumowała jako osoba bardzo wierząca.

Zbiórka dla rodziny

Krakowian zasłynął jako doskonały pilot, a prywatnie był mężem i ojcem dwóch synów. Olek i Mikołaj mają zaledwie po 4 lata. Bardzo wcześnie stracili ojca, cała rodzina jest w żałobie. 29 sierpnia ruszyła zbiórka dla osieroconych dzieci, a jej cel to finansowe wsparcie najbliższych majora.

Major Krakowian był doświadczonym pilotem myśliwców, instruktorem-pilotem 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach oraz członkiem elitarnego zespołu Tiger Demo Team, który - jak sam mówił - od dekady z dumą reprezentuje Polskę na niebie Europy. Ci, którzy go znali, nazywają go dumą polskich Sił Powietrznych oraz asem lotnictwa. Był też oddanym mężem żony Magdaleny i kochającym ojcem 4-letnich bliźniaków - Olka i Mikołajka - czytamy na stronie Siepomaga.

W ciągu zaledwie 1 dnia od momentu, gdy zbiórka ruszyła, uzbierano 1 mln 100 tys. zł, a kwota wciąż rośnie (stan na 8 rano 30 sierpnia).

