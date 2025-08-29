Katastrofa w Radomiu. Brat zmarłego pilota F-16 żegna go wzruszającym wpisem

Brat majora Macieja Krakowiana żegna go wzruszającym wpisem

Wzruszający wpis pojawił się w internecie chwilę po tragedii. – Żegnaj Bracie. Zawsze będziesz w Naszych Sercach – napisał brat majora Krakowiana, nie kryjąc bólu po stracie najbliższej osoby.

Do katastrofy doszło w czwartek (28 sierpnia) około godziny 19:30 na lotnisku w Radomiu. F-16 z zespołu pokazowego Tiger Demo Team Poland runął na pas startowy. Pilot – major Maciej „Slab” Krakowian – zginął na miejscu.

− Tragiczny wieczór dla polskich sił powietrznych, katastrofa samolotu F-16. Pilot nie przeżył − powiedział minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. − To pierwsza katastrofa polskiego samolotu F-16. Poczekajmy, będą komisje, one będą wyjaśniały przyczyny − dodał.

Na miejsce tragedii przybył natychmiast wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. – W związku z katastrofą samolotu wojskowego na lotnisku w Radomiu, do której doszło w godzinach wieczornych podjęte zostały już wstępne czynności procesowe przez prokuratorów 8 Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, którzy są w drodze na miejsce zdarzenia. Na miejscu są już przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej. Więcej informacji przekażemy w godzinach popołudniowych na konferencji zorganizowanej w Radomiu − poinformowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie w komunikacie opublikowanym w serwisie „X”.

Kim był major Maciej „Slab” Krakowian?

Ofiara katastrofy to jeden z najbardziej doświadczonych polskich pilotów myśliwców F-16. Służył w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach.

Na swoim koncie miał ponad 1400 godzin nalotu, z czego około 1200 na F-16. Był liderem F-16 Tiger Demo Team Poland, instruktorem i charyzmatycznym showmanem lotniczym. Jego styl określano mianem „3D” − dynamiczny, agresywny, pełen ciasnych manewrów wykonywanych blisko widowni.

W lipcu 2025 roku, podczas prestiżowego Royal International Air Tattoo (RIAT) w Wielkiej Brytanii, major Krakowian zdobył nagrodę „As the Crow Flies Trophy”. Publiczność uznała jego pokaz za najbardziej efektowny i zapadający w pamięć.

Major „Slab” Krakowian osierocił dwoje dzieci.

