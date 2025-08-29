Katastrofa F-16 w Radomiu. Co dalej z lotami? Ważna decyzja

Po tragicznej katastrofie samolotu F-16 podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu, PLL LOT podjął decyzję o przeniesieniu wszystkich piątkowych lotów (29 sierpnia) do i z Radomia na Lotnisko Chopina w Warszawie. Pasażerowie mogą liczyć na transport między lotniskami, a przewoźnik zapewnia, że nikt nie zostanie pozostawiony bez opieki. Szczegóły w artykule.

Tragiczna śmierć pilota podczas przygotowań do AirSHOW w Radomiu

W czwartek wieczorem (28 sierpnia), podczas przygotowań do pokazów AirSHOW w Radomiu, doszło do katastrofy samolotu F-16 zespołu Tiger Demo Team. Zginął major Maciej "Slab" Krakowian. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych potwierdziło tę tragiczną informację.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, w związku z tym tragicznym wydarzeniem, PLL LOT podjął decyzję o przeniesieniu wszystkich piątkowych lotów do i z Radomia na Lotnisko Chopina w Warszawie.

Rzecznik PLL LOT, Krzysztof Moczulski, wyraził współczucie rodzinie zmarłego pilota i zapewnił, że żaden pasażer nie zostanie bez opieki. − W kontakcie z pasażerami jest nasze call center, wszystkim pasażerom zapewnimy transport do i z lotniska. Składając wyrazy współczucia rodzinie i bliskim bardzo dziękujemy za zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji − mówił rzecznik.

Moczulski dodał także: − W chwili obecnej nasze myśli są z rodziną i bliskimi pana Majora, składamy nasze najszczersze wyrazy współczucia.

Zapewnił, że służby operacyjne przewoźnika będą w kontakcie z pasażerami i nikt nie zostanie pozostawiony bez opieki.

Zgodnie z rozkładem lotów, na piątek planowano dwa przyloty do Radomia − z Rzymu i Prewezy − oraz jeden odlot do Prewezy. Pasażerowie zostaną przetransportowani z Warszawy do Radomia i z powrotem.

Kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego pilota złożyli m.in. prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk oraz szefowie MON i BBN. − W katastrofie samolotu F-16 zginął polski pilot. Cześć Jego pamięci! Rodzinie i bliskim składam z całego serca najgłębsze wyrazy współczucia − napisał Donald Tusk.

Dowództwo Generalne RSZ poinformowało: − Z przykrością informujemy, że w trakcie treningu przygotowawczego do pokazów AirShow Radom 2025 doszło do wypadku lotniczego z udziałem samolotu F-16 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Pilot nie przeżył. Osoby postronne nie zostały poszkodowane.

