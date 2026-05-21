Zagraniczne media komentują "Love is Blind:Polska". Nie odpuszczają Polakom!

"Love is Blind" - o co chodzi w formacie?

Program „Love is Blind” to popularny na Netflixie eksperyment społeczny, którego celem jest sprawdzenie, czy trwała więź może powstać bez kontaktu wzrokowego. Cały proces podzielony jest na trzy kluczowe fazy. W pierwszej z nich uczestnicy rozmawiają w odizolowanych kabinach, poznając jedynie swoje głosy i charaktery. Dopiero po podjęciu decyzji o zaręczynach para może po raz pierwszy spotkać się twarzą w twarz. Drugi etap obejmuje wspólny wyjazd oraz okres próbnego mieszkania razem, co pozwala narzeczonym zweryfikować chemię fizyczną i sprawdzić, jak radzą sobie z codziennymi obowiązkami oraz konfrontacją z bliskimi. Finałowy moment to uroczysta ceremonia, podczas której uczestnicy przed ołtarzem muszą podjąć ostateczną decyzję: biorą ślub lub kończą relację na oczach rodziny i przyjaciół. Format ten stał się globalnym fenomenem z wieloma zagranicznymi wersjami, w tym od niedawna także edycją zrealizowaną w Polsce.

"Love is Blind:Polska" wyemitowano w maju 2026 roku. Prowadzącymi ogłoszono Zofię Zborowską-Wronę i Andrzeja Wronę. Wytypowano tam 30 uczestników, którzy szukali w kabinach miłości. Z nich do dalszego etapu zakwalifikowano 5 par. Okazało się tez, że kolejne 5 nie pojawiło się w dalszej części eksperymentu.

Ślub ze sobą wzięły tylko dwie pary:

Daria z Filipem,

Marta z Damianem.

Na razie nie są znane dalsze losy pozostałych uczestników.

"Love is Blind:Polska" oczami zagranicznych mediów

"Love is Blind:Polska" okazał się globalnym fenomenem. Okazało się, że cały świat oglądał i komentował polską edycję tego reality show. Nie tylko masowo na reddicie, ale również... w mediach. Nie tylko branżowe media relacjonowały premiery odcinków czy wielkie zmiany. Pokazano także to, co działo się poza nagraniami. Dominował w tym portal "The Tab" z Wielkiej Brytanii. Skupiał się nie tylko na emisji show, ale również relacji uczestników poza programem. Mocniejsze teksty skupiały się wokół Julii i jej mamy. Brytyjski program nazwał je "wrednymi kobietami, które nie wspierały młodej dziewczyny w show".

Sporo zarzutów portal miał także do pokazania "prawdziwej Polski". Według "The Tab" większość czasu skupiało się na pokazaniu zagranicy, a nie realnego życia nad Wisłą.

Reszta portali skupiała się głównie na premierze show oraz ostatecznych wynikach. "Love is Blind:Polska" pojawiało się głównie w zbiorowych artykułach. Dosyć sporą zapowiedź napisał indyjski "Gadgets 360".