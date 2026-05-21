Łatwogang wraca do gry! Po historycznej zbiórce szykuje kolejny internetowe szaleństwo

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-05-21 16:31

Jeszcze nie opadły emocje po rekordowym streamie Łatwoganga, a influencer już szykuje kolejne wielkie zamieszanie w sieci. Jego dziewięciodniowa transmisja zamieniła internet w prawdziwe centrum emocji i przyciągnęła miliony widzów. W czasie akcji udało się zebrać gigantyczną kwotę — ponad 251 milionów złotych dla Fundacji Cancer Fighters. Przez live przewinęły się największe gwiazdy show-biznesu, sportu i internetu, a cała Polska śledziła kolejne wyzwania, licytacje i wzruszające momenty.

Łatwogang znów "pozamiata" wielką kasę?

Teraz Łatwogang znów rusza do działania. Jak donoszą media, influencer przygotowuje kolejną akcję charytatywną transmitowaną na żywo. Szczegóły nadal trzymane są w tajemnicy, ale już teraz wiadomo, że wydarzenie ma mieć wyjątkową oprawę i ponownie połączyć internautów wokół pomagania potrzebującym. Fani nie mają wątpliwości, że szykuje się następny internetowy hit.

Ogromny sukces poprzedniej zbiórki sprawił, że o Łatwogangu zrobiło się głośno nie tylko w Polsce. Influencer pobił rekord Guinnessa w kategorii największej kwoty zebranej podczas transmisji live na cele charytatywne. W akcję zaangażowały się znane osoby z różnych branż - od muzyków i aktorów po sportowców oraz popularnych twórców internetowych.

Gwiazdy i maraton emocji u Łatwoganga 

Atmosfera podczas transmisji przypominała prawdziwy maraton emocji. Internauci przez całą dobę śledzili to, co działo się na streamie, a kolejne rekordy padały praktycznie z godziny na godzinę. Nic dziwnego, że zapowiedź następnej akcji wywołała ogromne poruszenie w sieci. Wielu fanów już teraz zastanawia się, czy Łatwogang ponownie zdoła pobić własny rekord i jeszcze raz zatrząść polskim internetem.

ŁATWOGANG WYRĘCZA PAŃSTWO
