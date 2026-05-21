Ingebrigt G. zabił Pamelę i porwał córkę. Dziadek odkrył dramat, który wstrząsnął Polską

Anita Leszaj
Anna Kisiel
2026-05-21 5:20

Zabójca Pameli z Oświęcimia ponownie stanął przed krakowskim sądem. W czwartek (21 maja) ruszył proces apelacyjny Norwega, Ingebrigt G., który rok temu został skazany przez Sąd Okręgowy za zabójstwo byłej partnerki życiowej oraz uprowadzenie 7–letniej córki. Teraz skazany na dożywocie mężczyzna wytyka sądowi złą ocenę materiału dowodowego. Domaga się także uniewinnienia od jednego z zarzutów. Co postanowił sąd?

Wszyscy spodziewali się, że wyrok zapadnie na pierwszej rozprawie. Tak się jednak nie stało. Norweg, skazany na dożywocie w sądzie pierwszej instancji, za brutalne zabójstwo swojej byłej partnerki i uprowadzenie wspólnej córki Mii, zakwestionował rozstrzygnięcie sprzed roku i złożył apelację.

Wskazał na błędy w ustaleniach faktycznych i ocenie dowodów, a także zakwestionował wymiar kary. Wniósł o uniewinnienie w zakresie uprowadzenia dziecka, a w sprawie zabójstwa – o uchylenie wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. W apelacji znalazł się również wniosek o przedstawienie "nowych dowodów" przed sądem drugiej instancji. 

Mia uratowana, jej mama nie żyje
Czwartkowa rozprawa toczyła się z wyłączeniem jawności, a Ingebrigt G. uczestniczył w niej osobiście. Wyrok w sprawie głośnego zabójstwa jednak nie zapadł. Zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu, 26 maja.

Przypomnimy, ciało 26-latki znalazł 5 listopada 2022 roku w mieszkaniu w Oświęcimiu jej ojciec. Polska policja ogłosiła Child Alert, podając nie tylko szczegółowy rysopis dziewczynki, ale także samochód, którym mógł się poruszać podejrzany o dokonanie zabójstwa łącznie z jego numerami rejestracyjnymi.

Informacja o porwaniu dziecka pojawiła się we wszystkich większych mediach w Polsce. Jeszcze tej samej nocy duńscy policjanci, na autostradzie w Kopenhadze, zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki Volkswagen Up. Za kierownicą siedział poszukiwany wówczas 25-latek, a na tylnym siedzeniu pojazdu była jego pięcioletnia córka. Miała polskie obywatelstwo i razem z mamą mieszkały na stałe w Oświęcimiu.

Jej ojciec, po kilku latach braku kontaktu z córką, postanowił go odnowić i przyjechał do Polski. To właśnie podczas wspólnego wieczoru, który spędzał z Pamelą i Mią, zabił byłą partnerkę i uprowadził córkę.

