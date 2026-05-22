Kolejne zaginięcie nastolatki w Krakowie! Z Mileną nie ma kontaktu od prawie 2 miesięcy

Krakowska policja poszukuje 14-letniej Mileny Niewitały, która 6 kwietnia 2026 roku oddaliła się z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej przy os. Willowym w Krakowie.

Dziewczyna ma 166 cm wzrostu, brązowe włosy do ramion, niebieskie oczy i szczupłą budowę ciała; w dniu zaginięcia była ubrana w czarne spodnie, brązową bluzę i białe buty.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o zaginionej proszone są o kontakt z Komisariatem Policji VIII w Krakowie (47-83-52-910) lub pod numer alarmowy 112.

14-letnia Milena uciekła z placówki opiekuńczo-wychowawczej. Zniknęła prawie 2 miesiące temu

14-latka z placówki oddaliła się 6 kwietnia 2026 roku. Jak wynika z informacji przekazanych przez opiekunów placówki, dziewczyna nie dała znaku życia od czasu swojego zniknięcia. Policja z Komisariatu Policji VIII w Krakowie natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęła działania operacyjne, sprawdzając wszelkie możliwe tropy i miejsca, w których zaginiona Milena mogłaby przebywać.

W akcję poszukiwawczą zaangażowane są liczne patrole, które przeszukują tereny Krakowa i okolic. Wysłano również komunikaty do innych jednostek policji, a także do szpitali i schronisk dla nieletnich, mając nadzieję, że policja szuka nastolatki z pozytywnym skutkiem. Zgodnie z rysopisem podanym przez funkcjonariuszy, Milena ma 166 cm wzrostu, brązowe włosy do ramion oraz niebieskie oczy. Charakteryzuje ją szczupła budowa ciała. W dniu zaginięcia ubrana była w czarne spodnie, brązową bluzę i białe buty. Te szczegóły są niezwykle ważne dla każdego, kto mógł ją widzieć lub ma informacje, które pomogą w jej odnalezieniu.

Jak pomóc w poszukiwaniach?

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o 14-latce z placówki, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji VIII w Krakowie pod numerem telefonu 47-83-52-910 lub z najbliższą jednostką policji, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

