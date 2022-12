Strzelanina w Paryżu, są zabici. Sprawca zatrzymany

Co on sobie myślał?

Strzelanina w Paryżu. Sprawca otworzył ogień na ulicy, są ofiary śmiertelne i ranni

Zamach terrorystyczny tuż przed Bożym Narodzeniem? A może porachunki gangsterskie lub atak szaleńca? Pojawiły się informacje o masowej strzelaninie, do jakiej doszło dziś, w piątek 23 grudnia na ulicach Paryża. Doszło do wymiany ognia na ulicy w 10. dzielnicy stolicy Francji. Z doniesień francuskich mediów, w tym Le Parisien wynika, że w wyniku strzelaniny we Francji zginęły trzy osoby, a cztery zostały ranne, w tym dwie są w stanie krytycznym. Co się stało? Czy to zamach terrorystyczny? Możliwe, że motyw strzelaniny był polityczny, ponieważ zaatakowane zostało kurdyjskie centrum Ahmet-Kaya przy rue d'Enghien. Informację tę podała stacja BFMTV, powołując się na źródła w policji.

"To była kompletna panika, ludzie zamykali się w środku sklepów"

Francuskie media informują o zamkniętych ulicach w mieście, cytują też świadków, którzy mówią o siedmiu lub ośmiu strzałach słyszanych w 10. dzielnicy Paryża. Sprawcą ma być według różnych źródeł 60-letni lub 70-letni mężczyzna. Został aresztowany na miejscu zdarzenia. "To była kompletna panika, ludzie zamykali się w środku sklepów" - mówi świadek cytowany przez agencję AFP. Trwa policyjna akcja. Na miejscu dramatu widać wiele wozów straży pożarnej, radiowozów oraz karetek pogotowia ratunkowego.

ALERTE - Fusillade à Paris : plusieurs blessés dans le 10eme arrondissement. Police sur place. Un suspect interpelé. pic.twitter.com/mbQFl2a0vf— Clément Lanot (@ClementLanot) December 23, 2022

An injured person is taken for treatment from the scene of a shooting in 10th district of Paris that reportedly left two dead and others injured. A Kurdish centre was reportedly targeted. pic.twitter.com/diXqnHYd0X— Rory Mulholland (@mulhollandrory) December 23, 2022