Kiedy dodawać przyprawy do bigosu? Większość z nas robi to źle przez co bigos nie smakuje idealnie. Najważniejsze są 3 etapy

Poznaj historię bigosu – od myśliwskiej potrawy do szlacheckiego dania z wykwintnymi dodatkami.

Odkryj sekrety idealnego bigosu: kluczową rolę kapusty, mięsa i odpowiednich przypraw.

Dowiedz się, jak kolejność dodawania przypraw wpływa na smak bigosu i co zrobić, by był wyśmienity.

Nie przegap kluczowych wskazówek, które zapewnią Twojemu bigosowi niezapomniany aromat i smak!

W tradycji polskiej bigos to potrawa myśliwska przygotowywana z resztek mięsa. Z czasem trafił on na dwory szlacheckie, gdzie zaczęto do bigosu dodawać bardziej szlachetne dodatki, jaranie jak drogie przyprawy i owoce. Współczesny bigos skupia się na dobrej jakości kiszonej kapuście, różnych rodzajach mięsa oraz dodatkach. To właśnie w tym ostatnich tkwi sekret aromatycznego i głębokiego smaku bigosu. Suszone grzyby, śliwki, suszone jabłka, a nawet wino - wszystkie te dodatki decydują o aromacie tej potrawy.

Aby bigos wyszedł smaczny najważniejsza jest kapusta. Nie powinna ona być ani za kwaśna, ani za mdła. To właśnie jej smak stanowi podstawę całej potrawy. Równie ważne są mięsa. Nie mogą być one za chude i zbyt żylaste. Dobrym pomysłem jest dodanie do bigosu kiełbasy lub wędzonej wędliny. Eksperci wskazują, że trzecim sekretem udanego bigosu są przyprawy. To one dodają ostatecznego smaku i podkręcają cały aromat. Okazuje się jednak, że przyprawy do bigosu należy dodawać w odpowiedniej kolejności. Bez tego można zepsuć cały gar duszone kapusty.

Jak dodawać przyprawy do bigosu? Okazuje się, że kolejność ma znaczenie

Aby bigos na święta wyszedł wybornie warto poznać prawidłową kolejność dodawania przypraw. Okazuje się, że ma ona znaczenie. Profesjonalni kucharze wskazują, ze w pierwszej kolejności, na początku duszenia, należy dodać liściaste przyprawy, takie jak liście laurowe, ziele angielskie i jagody jałowca. Podczas procesów duszenia uwolnią one swój aromat i sprawią, że cała potrawa przejdzie wyjątkowym smakiem. Mniej więcej w połowie gotowania dodają do bigosu czosnek, kminek oraz pieprz. Te dodatki należy dodawać, gdy kapusta jest już miękką. Potrzebują one chwili, aby uwolnić swój aromat, ale zbyt długa obróbka termiczna może niekorzystnie wpłynąć na ich smak. Na sam koniec dodaj sól, paprykę, śliwki oraz ewentualne wino. Papryka dodana na koniec nie straci swojego koloru i aromaty, śliwki nie będą zbyt intensywne, a wino nie utracie swoich właściwości. Sól zawsze dodaję się na końcu ponieważ sama kapusta może okazać się wystarczająco słona. Tak przygotowany bigos zachwyci smakiem i zapachem.

Przepis na bigos

Składniki (na duży garnek, ok. 6–8 porcji)

1 kg kiszonej kapusty

0,5 kg kapusty białej (świeżej)

400–500 g mięsa wieprzowego (np. łopatka, karkówka)

200 g kiełbasy (najlepiej wędzonej, np. śląskiej lub podwawelskiej)

1 duża cebula

2–3 łyżki oleju lub smalcu

2 liście laurowe

4–6 ziaren ziela angielskiego

6–8 ziaren pieprzu czarnego

1 płaska łyżka koncentratu pomidorowego (opcjonalnie, ale dodaje koloru)

sól (jeśli trzeba), pieprz

1 łyżeczka majeranku

1/2 łyżeczki kminku (opcjonalnie)

ok. 1 szklanki wody lub bulionu

Opcjonalnie (jeśli masz): garść suszonych grzybów albo 2–3 śliwki suszone - robią robotę, ale nie są konieczne.

Przygotowanie krok po kroku