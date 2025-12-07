Na umycie okien przed świętami masz czas tylko do 18 grudnia. Potem już nie dasz rady. Dodaj do płynu 1 łyżkę tego, a nawet teściowa pochwali Twoje umyte okna

Dlaczego okien nie powinno się myć, gdy jest mróz?

Eksperci wskazują, że okna najlepiej myć w bezdeszczowe dni, gdy temperatura jest dodatnia. Dzięki temu detergent i woda nie będą zamarzały, a szyby lepiej się domyją. Mycie okien w czasie mrozów może skończyć się mikrouszkodzeniami na szybach od zamarzającej wody. Dodatkowo w takiej temperaturze płyn do szyb może nie rozprowadzać się prawidłowo i powstawanie więcej zacieków oraz smug. W tym roku synoptycy wskazują, że dodatnie temperatury utrzymają się do 18 grudnia. Po tej dacie nad Polskę nadciągną zimne masy powietrze i mycie okien może być już niemożliwe.

Dodaj 1 łyżkę do płynu do szyb, a pozbędziesz się zacieków. Okna zalśnią czystością

Zacieki oraz nieestetyczne smugi to jeden z największych problemów podczas mycia okien. Szorujesz, szorujesz, a one nadal tam są. Powodów takiego stanu rzeczy może być wiele, od niewłaściwego płynu, po zbyt zimna wodę.

Do mycia okien stosuj wodę w temperaturze pokojowej. Nie powinna ona być ani za zimna, ani za gorąca. Na 1 litr wody stosuj około 2 łyżki płynu do szyb. Za duża ilość detergentu może przyczyniać się do powstawania zacieków. Jeżeli aplikujesz płyn do szyb bezpośrednio na okna pamiętaj, by ścierka nie była za mokra. Za duża ilość wody na ściereczkę będzie jedynie rozprowadzać płyn po szybie, bez jej czyszczenia. Do mycia okien stosuj bawełniane ściereczki, które nie zostawiają smug i innych farfocli.

Producenci płynów do szyb często dodają do nich alkohol. To właśnie on ma minimalizować ryzyko powstawania zacieków. W warunkach domowych podobnie sprawdzi się ocet. Wystarczy, że na 1 litr wody dodasz 1 łyżkę stołową białego octu. Całość dokładnie wymieszasz i potrzesz szyby. Ocet wyparuje z okien pozostawiając szyby idealnie lśniące, bez żadnych smug i zacieków.