Nowa prowadząca w "Mam talent". To ona zastąpi Agnieszkę Woźniak-Starak

Agnieszka Woźniak-Starak zakończyła współpracę z TVN i odeszła z programu "Mam talent".

W niedzielnym "Dzień Dobry TVN" ogłoszono, że jej miejsce zajmie Paulina Krupińska.

Paulina Krupińska-Karpiel wyraziła radość z nowej roli i będzie współprowadzić show z Janem Pirowskim.

Dowiedz się więcej o nowej parze prowadzących i co Paulina Krupińska obiecuje widzom!

Oto nowa prowadząca w "Mam talent". Zastąpi Agnieszkę Woźniak-Starak

Po tym jak w czerwcu tego roku Agnieszka Woźniak-Starak zakończyła swoją wieloletnią współpracę ze stacją TVN i tym samym odeszła z programu "Mam talent", do tej pory nie było wiadomo, kto ją zastąpi w tej roli. Przypomnijmy, że Agnieszka współprowadziła show w parze z Janem Pirowskim przez dwie edycje. I w końcu po wielu tygodniach ogłoszono, kto ją zastąpi w roli prowadzącej "Mam talent". Informację ogłoszono podczas niedzielnego wydania programu "Dzień dobry TVN", który prowadzili: Damian Michałowski i Paulina Krupińska. Jak się okazuje to właśnie Krupińska ma zostać nową prowadzącą "Mam talent".

Paulina Krupińska w "Mam talent". Na to czekali wszyscy widzowie

Na tę wiadomość od miesięcy czekali wszyscy fani programu "Mam talent".

Paulina Krupińska-Karpiel od lat związana jest z telewizją, dobrze znają ją widzowie "Dzień Dobry TVN". Nadchodzącej wiosny zobaczymy ją również w show "Mam Talent!"

- przekazuje Warner Bros w oficjalnym komunikacie. Nowa rola prowadzącej "Mam talent" najwyraźniej ucieszyła też samą Krupińską, która w mediach społecznościowych dodała kilka słów od siebie.

Oficjalnie mogę to powiedzieć: zostaję nową prowadzącą Mam Talent! Czuję ogromną radość i wdzięczność - to przywilej móc być tak blisko ludzkich historii, talentów i emocji, które co roku poruszają całą Polskę

- napisała Paulina Krupińska. Prezenterka w dalszej części wpisu skierowała też kilka słów do Jana Pirowskiego, z którym to wspólnie poprowadzi najbliższą edycję "Mam talent".

Janek liczę, że wspólnie zrobimy z tej sceny miejsce, gdzie widzowie będą się uśmiechać… zanim jeszcze uczestnicy wejdą na scenę. Dziękuję za zaufanie. Zaczynamy piękną i inspirującą przygodę

- napisała.