Po odejściu z TVN długo nie szukała. Woźniak-Starak wraca do Telewizji Polskiej!

W połowie października Agnieszka Woźniak-Starak pojawiła się w „Pytaniu na Śniadanie” jako gość. Dla widzów była to niespodzianka, bo od 2012 roku dziennikarka nie miała już nic wspólnego z Telewizją Polską. Okazuje się jednak, że ta krótka wizyta rozpaliła w prezenterce dawne emocje.

Super tu być. Wczoraj tak próbowałam policzyć i minęło chyba 13 lat. Czuję się świetnie, jesteśmy w nowym budynku, który widzę pierwszy raz

– wyznała, siedząc na kanapie TVP2. Wizyta najwyraźniej okazała się brzemienna w skutkach. Jak bowiem donosi Pudelek, atmosfera w studio zrobiła swoje. Prezenterka po wyjściu ze śniadaniówki… poczuła tęsknotę za Woronicza.

To gwiazda zgłosiła gotowość powrotu. Produkcja: „Byliśmy zaskoczeni”

Portal ustalił, że Woźniak-Starak sama zgłosiła chęć powrotu – nie jednak jako ekspertka czy gościni, lecz w roli prowadzącej. Reakcja produkcji była podobno entuzjastyczna.

Byliśmy tym pozytywnie zaskoczeni. Rozmowy przebiegły pomyślnie i wkrótce będziemy mogli podzielić się szczegółami. Cieszymy się, że taka profesjonalistka zasili grono prowadzących

– mówi źródło serwisu. Co więcej, podobno wszystkie formalności są już na finiszu, a pojawienie się Agnieszki na antenie to kwestia bardzo niedługiego czasu.

Rozstanie Agnieszki Wożniak-Starak z TVN miało drugie dno?

Przypomnijmy, że w czerwcu Agnieszka Woźniak-Starak pożegnała się z „Dzień Dobry TVN”. W głośnym oświadczeniu pisała, że „lubi zmiany”, „ma swoje tempo” i że większości osób, z którymi zaczynała, w stacji już nie ma. We wpisie padły też słowa, które wielu odebrało jako sygnał o chłodnych relacjach z menedżmentem: „Lidia Kazen, Tobie też dziękuję, próbowałyśmy”. To jedno słowo – „próbowałyśmy” – wywołało falę interpretacji. Dziś widać, że gwiazda faktycznie szukała nowego miejsca. I znalazła je tam, skąd wyszła ponad dekadę temu.

Woźniak-Starak ponownie w "Pytaniu na śniadanie"

Agnieszka Woźniak-Starak prowadziła „Pytanie na Śniadanie” w latach 2010–2012, a wcześniej występowała w „Kawie czy herbacie?”. Powrót do TVP to więc dla niej nie tylko nowe otwarcie, ale i symboliczne domknięcie koła. Wszystko wskazuje na to, że widzowie już wkrótce zobaczą ją ponownie w porannym paśmie Telewizji Polskiej – tym razem w całkowicie odmienionej, „nowej” odsłonie stacji.

