TVN przez dekady budował swoją markę jako dom dla największych gwiazd ekranu – od prezenterów, przez prowadzących show, po jurorów kulinarnych i pogodynki. Ale od pewnego czasu wizerunek stacji zaczyna się kruszyć... Coraz częściej słychać o napięciach, niezadowoleniu i odejściach. Te gwiazdy uciekły ze stacji w ostatnim czasie! Zimą stację opuściła Agnieszka Cegielska po ponad 20 latach pracy. Hubert Urbański zabiera ze sobą "Milionerów" do Polsatu. Rozenek flirtuje z Telewizją Polską. A to tylko początek.

Zobacz też: Nie ma odwrotu. Urbański już w Polsacie! Niezłe zaskoczenie

Te gwiazdy uciekły z TVN. Szok, co dzieje się ze stacją!

Jednym z najgłośniejszych rozstań ostatnich miesięcy było odejście Agnieszki Woźniak-Starak. Znana dziennikarka i prezenterka miała – jak donoszą media – nie dogadywać się z szefową programową TVN Lidią Kazen. Zamiast konfliktów, Woźniak-Starak wybrała spokój – zniknęła z głównych anten. Choć oficjalnie nikt nie mówi o kłótni, atmosfera w stacji miała być napięta.

W ślad za nią kolejne zaskoczenie: Hubert Urbański, niekwestionowany król teleturniejów, przechodzi do Polsatu. Nie sam – razem z nim pod nowy dach wędruje flagowy format "Milionerzy". Dla wielu widzów to prawdziwy szok – Urbański był twarzą TVN od lat. Teraz jednak nie będzie już pytał o "ostateczną odpowiedź" przy logotypie TVN, lecz w barwach konkurencyjnej stacji.

Kolejną znaczącą stratą jest Agnieszka Cegielska, przez ponad dwie dekady związana z prognozami pogody w TVN. Jej profesjonalizm zyskały ogromne grono fanów. Tym bardziej zaskoczyła decyzja o rozstaniu. Jak twierdziła sama pogodynka, przyszedł czas na "nowy etap". Zimą 2024 roku zakończyła współpracę bez medialnego rozgłosu.

Do Telewizji Polskiej przeszła także Gabi Drzewiecka, dziennikarka muzyczna, związana wcześniej z TVN Style i wydarzeniami kulturalnymi. Pracuje obecnie w TVP Kultura i TVP1. Drzewiecka, podobnie jak inni, nie komentuje otwarcie powodów odejścia.

Rok temu z TVN zniknęła też Anna Starmach, znana z "MasterChefa" i "Doradcy Smaku". Jurorka programów kulinarnych przestała pojawiać się w ramówce stacji i poświęciła się własnym projektom kulinarnym. Jej odejście również nie zostało szeroko komentowane, ale widzowie nie przegapili tej zmiany.

Do tego wszystkiego dochodzą plotki o Małgorzacie Rozenek-Majdan, która coraz częściej pojawia się na antenie TVP i ma według nieoficjalnych źródeł ma prowadzić nowy program. Jeśli to się potwierdzi – będzie to jeden z najbardziej symbolicznych zwrotów akcji w polskim show-biznesie.

Zobacz też: Hubert Urbański odchodzi z TVN! Gwiazdor Polsatu: "Witamy". Co za przetasowania!

Zobacz naszą galerię: Gwiazdy uciekają z TVN. Stacja będzie mieć problem!

Sonda Który program TVN oglądasz najczęściej? Kuchenne rewolucje Master Chef Dzień dobry TVN Top Model Kuba Wojewódzki Kobieta na krańcu świata

Trzęsienie ziemi w TVN! Odchodzi Agnieszka Woźniak-Starak. Co dalej z "Mam Talent"? SE Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.