Hubert Urbański to gwiazda, którą od ponad dwóch dekad nierozerwalnie kojarzy się z "Milionerami". Od debiutu programu w 1999 roku na antenie TVN, to właśnie on witał uczestników i zadawał słynne pytanie: "Czy to jest twoja ostateczna odpowiedź?". Teraz program zmienia stację, a wraz z nim przechodzi jego niezastąpiony gospodarz!

"Milionerzy" teraz w Polsacie. Hubert Urbański zmienił stację!

Zmiana domu dla "Milionerów" to jeden z najgłośniejszych transferów w polskich mediach ostatnich lat. Polsat przejął prawa do emisji światowego formatu "Who Wants to Be a Millionaire?", którego właścicielem jest Sony Pictures Television. Nie było jednak mowy o tym, by w nowej odsłonie zabrakło Huberta Urbańskiego – twarzy, z którą program utożsamiają miliony widzów.

Bardzo się cieszę, że Hubert zdecydował się pójść za formatem i przyjął naszą propozycję. Nawet nie chcę wyobrażać sobie innej osoby w roli prowadzącego "Milionerów" i na szczęście nie muszę. Dla widzów "Milionerzy" to Hubert i jestem bardzo zadowolony, że Polsat będzie mógł pokazać im nowe odcinki ulubionego programu w wersji, którą pokochali. Jestem też przekonany, że nowi widzowie, docenią kunszt Hubert w tej roli i rzesza fanów najlepszego teleturnieju na świecie będzie się systematycznie powiększać - wyjawił Edward Miszczak.

Sam Urbański nie kryje, że decyzja o przejściu do Polsatu była dla niego oczywista. Co ciekawe, nie jest to pierwsze spotkanie Huberta z Polsatem. Na początku swojej drogi prowadził tam m.in. teleturniej "Piramida". Później stał się twarzą wielu popularnych produkcji w różnych stacjach – od "Tańca z Gwiazdami", przez "The Voice of Poland", aż po "Pytanie na śniadanie". Pomimo różnorodnych formatów, to właśnie "Milionerzy" na stałe wpisali się w jego zawodowe CV.

Hubert Urbański to także doświadczony aktor. Ukończył studia teatralne, a jego talent mogliśmy oglądać zarówno na ekranie telewizyjnym, jak i w filmach. Występował m.in. w "Ojcu Mateuszu", "Na Wspólnej", a także w serialu "Pierwsza miłość". Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany – dwukrotnie zdobył prestiżową Telekamerę.

