W sobotę w "Dzień dobry TVN", w niedzielę w "Pytaniu na śniadanie". Agnieszka Woźniak-Starak wraca do TVP po 13 latach!

Agnieszka Woźniak-Starak w dobę z "Dzień dobry TVN" do "Pytania na śniadanie"

Agnieszka Woźniak-Starak to od 20 lat jedna z najbardziej znanych twarzy telewizji. Karierę zaczęła w 2005 roku na antenie Telewizji Polskiej. Jak kiedyś wyznała, nigdy nie chciała być "pindą siedzącą przy kwiatku", obrażając przy tym Bogumiłę Wander i Krystynę Loskę - dawne spikerki TVP. Ale na początku taka właśnie była jej rola - Agnieszka również została prezenterką oprawy, która zapowiadała programy, które zobaczymy za chwilę. Dopiero później zaczęła prowadzić festiwale w Opolu, została gospodynią show "Bitwa na głosy", a ostatecznie trafiła do "Pytania na śniadanie". W 2012 roku wybuchł skandal, gdy na lekarz, który był gościem Agnieszki w śniadaniówce, ujawnił, że przed chwilą, poza kamerami, pochwaliła mu się, że od 15 lat regularnie pali marihuanę. Gwiazda została pouczona przez dyrekcję. Ale pracy nie straciła.

Ostatecznie na tym zyskała i od tego czasu stała się "niegrzeczną" dziennikarką, o którą upomniał się TVN. To był wielki transfer. Agnieszka - wtedy jeszcze Szulim i Badziak - porzuciła TVP, by prowadzić w TVN swój własny, kontrowersyjny program "Na językach". To ona była twarzą pierwszych edycji show "Azja Express". Brylowała na antenie aż do tragicznej śmierci swojego męża - Piotra Woźniaka-Staraka.

Na antenę TVN wróciła kilka miesięcy później jako prowadząca "Dzień dobry TVN" wraz z Ewą Drzyzgą. Niecałe trzy lata później TVN z dnia na dzień poinformował, że w kolejnym sezonie ich śniadaniówki nie zobaczymy aż pięciu dotychczasowych prowadzących. Pracę straciły wtedy nie tylko Agnieszka Woźniak-Starak, ale też Małgorzata Rozenek-Majdan i Małgorzata Ohme.

Aga próbowała odnaleźć się w show "Mam talent", ale widzowie nie byli zachwyceni, gdy prowadziła program. Ostatecznie w czerwcu tego roku poinformowała, że kończy przygodę ze stacją. "No właśnie, lubię zmiany… Dlatego po 12 latach zdecydowałam, że odchodzę TVN-u" - napisała w sieci, jasno sugerując, że nie dogadała się z szefową stacji Lidią Kazen.

Agnieszka Woźniak-Starak po 13 latach znów w TVP!

W sobotę 18 października Agnieszka Woźniak-Starak wróciła na chwilę do "Dzień dobry TVN". Poprowadziła program z Ewą Drzyzgą - świętując w ten sposób 20-lecie programu. Ale tylko gościnnie.

Już dobę później Agnieszka zawitała bowiem do "Pytania na śniadanie". Była to jej pierwsza wizyta na korytarzach TVP od 13 lat! Na kanapach śniadaniówki dziennikarka opowiedziała o bardzo bliskim sobie temacie - ochronie i ratowaniu zwierząt.

W najgorszych momentach moje zwierzęta były przy mnie. One obdarzają człowieka tak bezwarunkową miłością, że ja kompletnie nie rozumiem ludzi, którzy nie mają wrażliwości na zwierzęta. To jest najczystsza miłość, kompletnie. One cię kochają takim, jaki jesteś. Kocham zwierzęta bardzo i robię wszystko, by im pomagać i dziękuję wszystkim, którzy to robią

- powiedziała z łezką w oku.

Żegnając się, prowadzący zapytali Agnieszkę, czy kanapa w "Pytaniu na śniadanie" była wygodna.

- Świetna. Może bym się nad nią zastanowiła, słuchajcie - powiedziała z przed kamerami.

Agnieszka podkreśliła też z uśmiechem, że jest w Telewizji Polskiej po raz pierwszy od kilkunastu lat. Czy to znaczy, że lody zostały przełamane, a korytarze stacji znów ją kuszą? Wszystko na to wskazuje.

