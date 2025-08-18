Tak wygląda drugi grób Piotra Woźniaka-Staraka. Pierwszy trzeba było zlikwidować!

Piotr Woźniak-Starak i jego żona Agnieszka Woźniak-Starak stanowili piękną parę, która wydawała się wieść wspólnie fantastyczne życie pełne zrozumienia, podobnych zainteresowań, uczucia. Niestety, nie dane im było długo się sobą cieszyć. Zakochani pobrali się 27 sierpnia 2016 r., a zaraz przed 3. rocznicą ślubu Agnieszka usłyszała najgorszą z wiadomości - dotyczyła tragicznej śmierci męża.

Piotr Woźniak-Starak zginął w wypadku. Pozostawił żonę, nie mieli dzieci

Dziennikarka i producent w połowie sierpnia 6 lat temu bawili w okolicach jezioro Kisajno. To właśnie w jego wodach 22 sierpnia odnaleziono ciało zmarłego Woźniaka-Staraka. Mężczyzna dzień wcześniej, wieczorem, wypłynął motorówką. Podczas wycieczki towarzyszyła mu młoda kobieta. W nocy świadkowie zauważyli łódkę, która kręciła się w sposób wskazujący na brak kontroli.

Faktycznie, okazało się, że nikogo na niej nie było. Po krótkich poszukiwaniach odnaleziono kobietę, która była z Woźniakiem-Starakiem, kiedy doszło do wypadku. Niestety, znalezienie Piotra okazało się dużo trudniejsze.

Choć w akcji, która trwała aż do 22 sierpnia, brali udział i policjanci, i przedstawiciele służb wodnych, na ciało 39-latka natrafiono dopiero po 5 dniach. Piotr Woźniak-Starak zmarł przedwcześnie, pozostawiając żonę i rodzinę w żałobie. Producent nie miał dzieci.

Niezwykły grób Piotra Woźniaka-Staraka. Trzeba było przenieść trumnę

Tydzień później Piotra pożegnano mszą, a 30 sierpnia trumna z ciałem Woźniaka-Staraka spoczęła w grobie na terenie posiadłości rodziny Staraków w Fuledzie. Niestety, wkrótce stało się jasne, że zmarły nie może tam pozostać. Wszystko przez to, że grób nie spełniał warunków technicznych. Nie było wyjścia, trumnę ze szczątkami trzeba było przenieść w odpowiedniejsze miejsce.

Ostatecznie Piotr Woźniak-Starak spoczął na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Jego grób to tak naprawdę potężny grobowiec, który mocno rzuca się w oczy i za sprawą rozmiarów, i jasnego koloru. Grobowiec zbudowano z kamienia, ma klasyczną formę. Na górze widnieje napis Starak, aby nie było wątpliwości, kto spoczywa wewnątrz.

Jedna ze ścian grobu jest szklana, a za nią znajduje się rzeźba imitująca gałęzie drzewa. W środku ustawiono duży kamień, a na ścianie napisano: Piotr Woźniak-Starak, zginął tragicznie 18 sierpnia 2019 r., żył 39 lat.

Nowy grobowiec powstał w czerwcu 2021 roku.

