Woźniak-Starak uderza w Kubę Wojewódzkiego! Poszło o Julię Wieniawę

Występ Julii Wieniawy w programie "Kuba Wojewódzki" zapowiadał się jak typowa promocja nowej płyty, lekki i zabawny. Nikt nie spodziewał się jednak, że to właśnie z tej rozmowy narodzi się jedna z najgłośniejszych medialnych afer ostatnich tygodni. Wszystko za sprawą pozornie niewinnego pytania gospodarza: "Czy zgadzasz się z tezą, że bieda to stan umysłu?". Julia odpowiedziała:

Niestety, ale też tak uważam. Wiem, że jest to kontrowersyjne, ale wiesz, ja nie pochodzę wcale z bogatej rodziny i już jako dziecko czułam i wiedziałam, co mnie w życiu czeka. Nieświadomie afirmowałam to swoje życie i wiedziałam, że zawsze na wszystko będzie mnie stać, co będę chciała. Czułam to jakby w trzewiach - powiedziała w show Wojewódzkiego.

Po emisji programu te słowa zaczęły żyć własnym życiem. Internauci zarzucili aktorce oderwanie od rzeczywistości i brak empatii wobec ludzi zmagających się z prawdziwym ubóstwem. Komentarze w sieci nie zostawiały na niej suchej nitki.

"Dzień Dobry TVN": Woźniak-Starak uderza w Wojewódzkiego! Poszło o Wieniawę

Burza wokół Wieniawy rosła z godziny na godzinę. W końcu artystka zdecydowała się zabrać głos, publikując długie oświadczenie w mediach społecznościowych. W tekście tłumaczyła, że wcale nie wypowiedziała kontrowersyjnego zdania, lecz jedynie odpowiedziała na tendencyjne pytanie Kuby Wojewódzkiego.

Mimo przeprosin, temat długo nie znikał z sieci. Jednak show-biznes nie znosi próżni, afera zaczęła wygasać, gdy piosenkarka skupiła się na premierze swojej nowej płyty. Reportaż o jej koncercie pokazano w "Dzień Dobry TVN", gdzie Julka mówiła o wdzięczności, spełnieniu i o tym, że wreszcie czuje, iż znalazła swoje miejsce w muzyce.

Po emisji materiału prowadzące program, Ewa Drzyzga i Agnieszka Woźniak-Starak nie mogły powstrzymać się od drobnej uszczypliwości. Drzyzga z uśmiechem rzuciła w stronę kamery: "Hasztag wdzięczność". Wtedy głos zabrała Woźniak-Starak, która pozwoliła sobie na żartobliwą, ale bardzo wymowną uwagę:

Wydaje mi się, że branża muzyczna to jest absolutnie twoje miejsce Julka. Nie daj się tylko wpuszczać w maliny żadnym leśnym dziadkom w telewizji, jak ostatnio - powiedziała z kolei Agnieszka Woźniak-Starak.

W studiu rozbrzmiał śmiech, a Ewa Drzyzga skwitowała: "Taka drobna sugestia naszej koleżanki Agnieszki, niezastąpionej".

Na co Agnieszka odpowiedziała z uśmiechem: "Tęskniłaś?". Na co Ewa odpowiedziała: "Tak, przyznaję, że tak".

