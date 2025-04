Patrycja Soliman urodziła dziecko aktorowi starszemu od niej o 30 lat. Zostawił ją i wrócił do żony

To był skandal

Agnieszka Chylińska, która od lat zasiada w jury programu "Mam Talent!", przyzwyczaiła widzów do swojego charakterystycznego punkowego wizerunku. Kolorowe włosy, mocne makijaże, odważne stylizacje – wszystko to wpisywało się w jej rockowy, niezależny styl. Jednak w ostatnim odcinku popularnego show Chylińska pokazała się w zupełnie nowej odsłonie. Delikatna, ale jednocześnie wyrazista uroda artystki zachwyciła fanów i wywołała falę komentarzy w mediach społecznościowych. Czy to tylko makijaż?

Zobacz też: "Ty jesteś takim bawołem". Chylińska zauroczona uczestnikiem "Mam Talent". Aż wstyd, jakim epitetem obdarowała Wieniawę

Agnieszka Chylińska nie przypomina siebie sprzed lat. Co za zmiana!

Agnieszka Chylińska w programie na żywo nie przypominała siebie z początków kariery. Wydatne, idealnie wymodelowane usta, nieskazitelnie gładka skóra i subtelny makijaż sprawiły, że wokalistka wyglądała zupełnie inaczej. Jej twarz prezentowała się idealnie, niemal jakby była z wosku! Ciekawi nas jaką pielęgnację stosuje, żeby tak wyglądać. Chętnie poznamy jej magiczne urodowe triki.

Wszystko wskazuje na to, że Agnieszka Chylińska rozpoczęła nowy rozdział w swoim wyglądzie. Artystka zmienia się wręcz na naszych oczach! Ciekawe czym jeszcze nas zaskoczy. Może zdecyduje się na przedłużenie włosów, albo chociaż zafarbuje jej na inny kolor. To by było coś!

Zobacz też: Julia Wieniawa pokazała obfite wargi. Nowe usta czy umiejętny makijaż?

Program "Mam Talent!" od lat wzbudza emocje

​Program "Mam Talent!" to jedno z najpopularniejszych talent show w Polsce, emitowane na antenie TVN od 2008 roku. W najnowszej edycji, uczestnicy prezentują swoje umiejętności w różnych dziedzinach, takich jak śpiew czy taniec. Jury w składzie Agnieszka Chylińska, Marcin Prokop i Julia Wieniawa ocenia występy, a prowadzącymi są Agnieszka Woźniak-Starak i Jan Pirowski.​

Zobacz też: Agnieszka Chylińska kiedyś wulgarnie krzyczała do nauczycieli. Teraz ludzie zamarli. Znów zaczęła o nich mówić!

Zobacz naszą galerię: Chylińska nieźle się zmieniła. Duże usta i gładka twarz. Poznajecie ją jeszcze? Mamy DUŻO ZDJĘĆ, które musicie zobaczyć!