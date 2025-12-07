Wsypuję 2 łyżeczki do doniczki. Gwiazda betlejemska kwitnie na czerwono i nie gubi liści. Prosty sposób, aby poinsecja stała jak najdłużej

Gwiazda betlejemska, symbol Bożego Narodzenia, często traci liście po zakupie, ale odpowiednia pielęgnacja może temu zapobiec.

Kluczowe dla utrzymania piękna poinsecji są właściwe podlewanie, temperatura i ochrona przed przeciągami.

Odkryj domową odżywkę, która wzmocni Twoją roślinę i dowiedz się, jak sprawić, by gwiazda betlejemska kwitła przez wiele sezonów!

Poinsecja, wilczomlecz nadobny, euforbia piękna albo po prostu - gwiazda betlejemska. Ta doniczkowa roślina jest jednym z symboli świąt Bożego Narodzenia. W sklepach pojawia się już pod koniec listopada. Oczarowani jej urodą kupujemy i zastanawiamy się co zrobić, by przetrwała do świąt. Gwiazda betlejemska powinna zdobić nasze domy, ale często zdarza się, że traci liście, już klika dni po zakupie.

Jak pielęgnować gwiazdę betlejemską w domu? Tak zachowasz czerwone kwiaty

Gwiazda betlejemska zwana także poinsecją pochodzi z Ameryki Środkowej. Mieszkańcy Meksyku, Gwatemali i Kolumbii nazywali ją płonącym kwiatem i uważali, że czerwony kolor rośliny pochodzi od krwi bogini, której z miłości pękło serce. Wilczomlecz nadobny (to botaniczna nazwa gwiazdy betlejemskiej) gości w naszych domach w wersji doniczkowej. W warunkach naturalnych to krzew, który osiąga wysokość nawet do pięciu metrów i kwitnie przez większą część roku. „Kwiaty” lub też „gwiazdy" poinsecji to barwne liście tzw. przykwiatki, które otaczają właściwe kwiaty - drobne, zielone i bez zapachu. Poinsecja występuje w ponad 100 odmianach. Te najbardziej tradycyjne ‒ „Christmas Carol”, „Christmas Feelings Red”, „Freedom Red’, „Millenium” ‒ mają przykwiaty o barwie czerwonej. Ale są też odmiany różowe, białe, kremowe czy morelowe. Po przekwitnięciu przykwiatki gwiazdy betlejemskiej tracą swój jaskrawy kolor i znów stają się zielone. W naszych warunkach poinsecja kwitnie od późnej jesieni do końca zimy. Jednak odpowiednio pielęgnowana może cieszyć oczy nawet do wiosny. Żeby tak się stało, trzeba zwrócić uwagę na odpowiednią roślinę już w momencie zakupu. Wybieramy okazy o w pełni wybarwionych przykwiatkach i intensywnie zielonych liściach. Zwróćmy też uwagę na to, czy nie ma na niej mączlików, czyli małych, białych muszek. Kolejną ważną sprawą jest transport. W sklepie owijamy kwiat papierem, a po przyniesieniu do domu rozpakowujemy jedynie do połowy. Ustawiamy w niezbyt ciepłym miejscu na kilka godzin, a dopiero później rozpakowujemy do końca i przenosimy w miejsce docelowe. Gwiazda betlejemska nie lubi nagłych zmian temperatury.

Gwiazda betlejemska lubi ciepło

Gwiazda betlejemska lubi ciepłe i dobrze oświetlone miejsca, najlepiej w temperaturze od 13 do 22 stopni Celsjusza. Zimą świetnie zniesie bezpośrednie nasłonecznienie na parapecie. Poinsecja nie toleruje przeciągów. Jeśli ustawimy ją w nieodpowiednim miejscu, liście zżółkną i opadną.

Gwiazda betlejemska. Jak często podlewać?

W pielęgnacji gwiazdy betlejemskiej podlewanie jest niezwykle ważne. Trzeba to robić często, jednak w niewielkich dawkach. O ile poinsecja dobrze zniesie chwilowe przesuszenie, to nadmiar wody jej nie służy. Zbyt obfite podlewanie sprawi, że przemoczone korzenie zgniją, a kwiat zwiędnie. Nadmierne przesuszenie też jest szkodliwe. Dlatego gwiazdę betlejemską powinno się podlewać delikatnie, najlepiej co drugi dzień. Dwa razy w tygodniu można także rozpylić w pobliżu rośliny delikatną mgiełkę wodną. Ważna jest także jakość wody. Twarda zwiększa pH gleby i zmniejsza przyswajalności niektórych mikroskładników.

Jak wzmocnić gwiazdę betlejemską? Domowa odżywka

Domowe odżywki to prosty sposób, by poinsecja cieszyła oko przez całe święta, a nawet dłużej. Jeśli chcesz wzmocnić roślinę w okresie wegetacji, czyli właśnie w grudniu, wykorzystaj fusy kawy. Zawierają one azot, fosfor i potas, które są niezbędne dla zdrowego wzrostu roślin. Ponadto lekko zakwaszą glebę, a to odpowiednie środowisko dla poinsecji. Dlatego po zaparzeniu kawy, wysusz fusy i rozsyp około dwóch łyżeczek w doniczce gwiazdy betlejemskiej i wymieszaj ziemią następnie podlej roślinę.

Gwiazda betlejemska zakwitnie znów. Tak przechowasz poinsecję na drugi rok

Wiele osób traktuje gwiazdę betlejemską jako jednosezonowy kwiat, tymczasem umiejętnie pielęgnowana może wybarwić się na nowo. Po przekwitnieniu poinsecja wchodzi w stan spoczynku, wtedy znacznie ograniczamy jej podlewanie. Wiosną (w kwietniu) musimy ją przyciąć. Usuwamy zwiędłe i chore pędy. W ten sposób utrzymamy roślinę w formie i pobudzimy ją do wytwarzania nowych gałązek. Poinsecję przycinamy, skracając ją mniej więcej o połowę. Uwaga! Ze względu na drażniący (po spożyciu także trujący) skórę i błony śluzowe sok gwiazdy betlejemskiej, cięcie najlepiej wykonać w rękawiczkach. Po takim zabiegu przestawiamy kwiat do chłodniejszego pomieszczenia (ok. 13 stopni C). W maju przesadzamy roślinę do większej doniczki i zostawiamy na dwa dni w zacienionym miejscu bez podlewania. Taki zabieg pobudzi korzenie do wzrostu. Po tym czasie znów ustawiamy doniczkę w jasnym, ciepłym miejscu i obficie podlewamy. Od października, każdego dnia, aż do połowy listopada odcinamy ją od światła na 15 godzin (można nakryć kartonem). Później już tylko czekamy, aż gwiazda betlejemska znów zabarwi się na czerwono.