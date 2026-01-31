Jak dbać o psa podczas silnych mrozów. 5 praktycznych porad na najchłodniejsze tygodnie zimy

Zima to wyzwanie dla psów – dowiedz się, jak rozpoznać, kiedy Twój pupil marznie i jak zapewnić mu komfort termiczny na spacerze.

Ochrona łap przed solą i mrozem oraz dostosowanie długości spacerów to klucz do zdrowia Twojego czworonoga.

Poznaj sprawdzone sposoby na zimową opiekę, w tym znaczenie diety i nawilżania powietrza w domu, aby Twój pies cieszył się zimą w pełni.

Zadbaj o ciepło na spacerze

Długotrwałe mrozy sprawiają, że nawet psy, które zwykle dobrze radzą sobie z chłodem, mogą szybciej marznąć. Jeśli pupil podczas spaceru zaczyna się trząść, podkula ogon lub przestępuje z łapy na łapę, to wyraźny sygnał, że temperatura jest dla niego zbyt niska. Szczególnie narażone są małe i krótkowłose rasy, szczenięta oraz psi seniorzy. Warto korzystać z ocieplanych ubranek – lekkich, wygodnych i niekrępujących ruchów, które realnie poprawiają komfort psa podczas wyjść na zewnątrz.

Chroń łapy przed solą, lodem i pęknięciami

Tak mroźną zimą łapy mają codzienny kontakt z solą drogową, śniegiem i lodem, co może prowadzić do podrażnień, pęknięć i bólu. Warto regularnie stosować balsamy ochronne lub naturalne oleje, np. kokosowy, które tworzą warstwę zabezpieczającą. Po powrocie ze spaceru dobrze jest umyć psu łapy letnią wodą i dokładnie osuszyć1.

Krócej, ale częściej

Przy silnych mrozach lepiej zrezygnować z długich, statycznych spacerów na rzecz krótszych, ale częstszych wyjść. Mokra sierść, wiatr i niska temperatura mogą szybko doprowadzić do wychłodzenia organizmu. W najchłodniejsze dni warto postawić na dynamiczne spacery, a dłuższe sesje zabawy przenieść do domu np. w formie zabaw węchowych czy prostych treningów, które stymulują psa mentalnie2.

Nawilżaj powietrze w domu

A co, jeśli mimo naszej troski pies zaczyna chorować? Przeziębienie u psa może objawiać się kaszlem, kichaniem, katarem czy apatią. Suche powietrze w ogrzewanych mieszkaniach może szybko odbić się na zdrowiu i samopoczuciu naszego pupila. Jeśli zauważymy, że pupil częściej leży i ma mniejszy apetyt warto skonsultować się z weterynarzem. W domu zadbajmy natomiast o spokój, ciepłe miejsce do odpoczynku i odpowiednie nawodnienie psa. Warto zapewnić mu również ciepłe miejsce, ale nie bezpośrednio obok kaloryfera, nawilżać powietrze oraz postawić na łagodną dietę, która wspiera regenerację3.

Wybierajmy wartościowe pożywienie

W środku sezonu zimowego szczególnie ważna jest odpowiednia dieta. Dobrze dobrana karma wspiera zdrowie pupila, wzmacnia odporność i pomaga mu czuć się komfortowo nawet wtedy, gdy warunki za oknem stają się wymagające. Josera oferuje szeroki wybór produktów dopasowanych do indywidualnych potrzeb żywieniowych psów, od karm suchych i mokrych, po formuły bezzbożowe, funkcjonalne oraz specjalistyczne dla zwierząt z określonymi wymaganiami. Marka wspiera opiekunów na każdym etapie życia ich pupili, dostarczając starannie opracowane receptury karm, najwyższą jakość składników, dobrą przyswajalność oraz smakowitość.Stosując te proste zasady, pomożemy naszym czworonogom bezpiecznie i komfortowo przetrwać nawet najchłodniejsze tygodnie zimy.