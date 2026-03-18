Gdzie wyrzucać zużyte ręczniki papierowe? Na pewno nie do niebieskiego pojemnika

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-03-18 5:10

Choć na pierwszy rzut oka każdemu z nas zasady segregacji śmieci wydają się proste, to jednak często zastanawiamy się, do którego pojemnika wrzucić dany odpad. Tak jest między innymi ze zużytymi ręcznikami papierowymi. Gdzie je wyrzucić? Tu niestety większość z nas popełnia spory błąd, bo zużytych ręczników wcale nie powinniśmy wyrzucać do niebieskiego pojemnika.

Gdzie wyrzucić ręcznik papierowy

Autor: Shutterstock Gdzie wyrzucić ręcznik papierowy
  • Segregacja śmieci bywa problematyczna, a wiele osób popełnia powszechny błąd, wyrzucając ręczniki papierowe do niewłaściwego pojemnika.
  • Ekspertka branży śmieciowej ujawnia, że zużyte ręczniki papierowe nie powinny trafiać do niebieskiego pojemnika na papier.
  • Dowiedz się, gdzie prawidłowo wyrzucać ręczniki papierowe i uniknij błędów w segregacji!

Gdzie wyrzucać ręczniki papierowe? Na pewno nie do niebieskiego pojemnika

Segregacja śmieci od jakiegoś czasu jest w Polsce normą. Każdy odpad, który wytwarzamy w swoim gospodarstwie domowym powinniśmy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady. I choć na pierwszy rzut oka zasady tej segregacji wydają się być nieskomplikowane, to wielu osobom sprawiają spore trudności. Jednym z takich problematycznych odpadów są zużyte ręczniki papierowe. Okazuje się, że wiele osób traktuje je tak, jak nazwa wskazuje "papierowe" i wyrzuca do niebieskiego pojemnika przeznaczonego na odpady papierowe i tekturowe. Jednak wbrew pozorom to błąd i to na dodatek dosyć powszechny. Jak powiedziała w rozmowie z serwisem kobieta.gazeta.pl Monika Michalska, ekspertka związana z branżą śmieciową, jest to jeden z najczęstszych błędów popełnianych przez Polaków przy segregacji śmieci. Do jakiego pojemnika w takim razie powinniśmy wyrzucać zużyte ręczniki papierowe? Ta odpowiedź może zaskoczyć wiele osób.

Zużyte ręczniki papierowe wyrzuć do tego pojemnika. Zasady segregacji odpadów

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że zawartość niebieskiego pojemnika na odpady, czyli te papierowe i tekturowe trafia potem do ponownego przetworzenia na nowe wyroby papierowe. Dlatego wyrzucanie do niebieskiego kosza śmieci nie powinny być brudne, mokre czy zaklejone. I to dotyczy także brudnych ręczników papierowych. Te zgodnie z zasadami powinny zostać umieszczone przez nas w koszu na odpady zmieszane, czyli w czarnym.

Jakie śmieci wyrzucamy do niebieskiego pojemnika na odpady?

Zgodnie z przyjętymi zasadami segregacji śmieci, do niebieskiego kontenera możemy wyrzucać wszystkie odpady tekturowe i papierowe, czyli na przykład:

  • Kartony,
  • Zniszczone książki,
  • Gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki,
  • Papier biurowy,
  • Tekturowe pudełka,
  • Worki papierowe.

Super Express Google News
QUIZ o segregacji śmieci. Czy wiesz, gdzie to wyrzucić?
Pytanie 1 z 10
Stłukłaś talerz. Teraz wyrzucisz go do pojemnika na:
Rustan Nilsson z zakładu Sysav w Malmo
Galeria zdjęć 6
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SEGREGACJA ŚMIECI
SEGREGACJA ODPADÓW