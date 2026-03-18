Gdzie wyrzucać zużyte ręczniki papierowe? Na pewno nie do niebieskiego pojemnika

Gdzie wyrzucać ręczniki papierowe? Na pewno nie do niebieskiego pojemnika

Segregacja śmieci od jakiegoś czasu jest w Polsce normą. Każdy odpad, który wytwarzamy w swoim gospodarstwie domowym powinniśmy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady. I choć na pierwszy rzut oka zasady tej segregacji wydają się być nieskomplikowane, to wielu osobom sprawiają spore trudności. Jednym z takich problematycznych odpadów są zużyte ręczniki papierowe. Okazuje się, że wiele osób traktuje je tak, jak nazwa wskazuje "papierowe" i wyrzuca do niebieskiego pojemnika przeznaczonego na odpady papierowe i tekturowe. Jednak wbrew pozorom to błąd i to na dodatek dosyć powszechny. Jak powiedziała w rozmowie z serwisem kobieta.gazeta.pl Monika Michalska, ekspertka związana z branżą śmieciową, jest to jeden z najczęstszych błędów popełnianych przez Polaków przy segregacji śmieci. Do jakiego pojemnika w takim razie powinniśmy wyrzucać zużyte ręczniki papierowe? Ta odpowiedź może zaskoczyć wiele osób.

Zużyte ręczniki papierowe wyrzuć do tego pojemnika. Zasady segregacji odpadów

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że zawartość niebieskiego pojemnika na odpady, czyli te papierowe i tekturowe trafia potem do ponownego przetworzenia na nowe wyroby papierowe. Dlatego wyrzucanie do niebieskiego kosza śmieci nie powinny być brudne, mokre czy zaklejone. I to dotyczy także brudnych ręczników papierowych. Te zgodnie z zasadami powinny zostać umieszczone przez nas w koszu na odpady zmieszane, czyli w czarnym.

Jakie śmieci wyrzucamy do niebieskiego pojemnika na odpady?

Zgodnie z przyjętymi zasadami segregacji śmieci, do niebieskiego kontenera możemy wyrzucać wszystkie odpady tekturowe i papierowe, czyli na przykład:

Kartony,

Zniszczone książki,

Gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki,

Papier biurowy,

Tekturowe pudełka,

Worki papierowe.

