Idealny sposób na mycie okien nie istnieje, ale ważne jest, aby myć je w odpowiednią pogodę – najlepiej w pochmurny dzień.

Aby cieszyć się czystymi oknami na dłużej, dodaj do wody glicerynę farmaceutyczną, która tworzy filtr ochronny zapobiegający osadzaniu się brudu i smug.

Alternatywnie, można użyć nabłyszczacza do zmywarki zmieszanego z wodą, który ma podobne właściwości.

Jeden idealny sposób na mycie okien, nie istnieje. Jedni używają płynu do mycia naczyń i gąbki na większe zabrudzenia, a później pucują szyby gazetą i specjalnym płynem. Są tacy, którzy używają jedynie wody z octem, a jeszcze inni sięgają po myjki ciśnieniowe. Efekt prac bywa różny. Czasami ile byśmy się nie starali i tak pod słońce widać smugi, a za kilka dni szyby znów są brudne. Dzieje się tak dlatego, że zapominamy o ważnych zasadach. Po pierwsze okna powinno się myć przy odpowiedniej pogodzie. Najlepszy jest pochmurny, ale bezdeszczowy dzień. W słoneczny i upalny, kiedy promienie padają bezpośrednio na szyby, woda szybciej paruje i pozostawia ślady po kroplach oraz smugi. Z kolei podczas mroźnej pogody, woda podczas mycia może zamarzać, dodatkowo zarysowując powierzchnię szyb. A co zrobić, by cieszyć się czystymi oknami na dłużej?

Dodaj do wody przy myciu okien. Dwa składniki, dzięki którym okna będą lśniące na długo i bez smug

Doskonałym sposobem na czyste i lśniące okna bez smug jest użycie do ich mycia gliceryny farmaceutycznej. Kupimy ją bez recepty w każdej aptece za grosze. Wystarczy dodać odrobinę specyfiku do wody, którą myjemy szyby. Dzięki temu okna zyskają filtr ochronny, który zapobiega osadzaniu się brudu. Sprawia także, że woda nie zatrzymuje się na szybie. Za gliceryną przemawia również fakt, że podczas mycia okien, smugi powstają zdecydowanie rzadziej niż przy innych metodach mycia szyb. Jak jej używać? Do wiaderka z wodą wystarczy wlać kilka kropel i dokładnie wymieszać. Takim roztworem przecieramy szyby w ostatniej fazie mycia. Jednak jeśli nie masz pod ręką gliceryny, ale używasz nabłyszczacza w zmywarce, możesz go także wykorzystać do mycia okien. Będzie miał podobne właściwości. Wystarczy zmieszać cztery łyżki nabłyszczacza z jednym litrem ciepłej wody. Taką miksturą zwilżamy miękką ściereczkę i przecieramy szyby, a następnie wycieramy je do sucha. Pamiętaj też, aby od razu wycierać je do sucha.

