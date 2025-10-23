Sztuka pieczenia mięsa od kucharki z baru mlecznego niczym w PRL-u. W ilu stopniach piec mięso? Przez ten błąd wychodzi gumowe i suche

Karolina Piątkowska
2025-10-23 5:19

Pieczenie to jedna z najzdrowszych firm przygotowywania żywności. W piekarniku przygotujesz praktycznie wszystko, od smakowitych ciast, po wyborne mięsa. W tym drugim przypadku warto nauczyć się robić to prawidłowo. Odpowiednia temperatura oraz obieg powietrza sprawią, że mięso będzie soczyste i smaczne.

Na niedzielny obiad czy rodzinną imprezę? Ta pieczeń to prawdziwy szał

i

Autor: Shutterstock
Soczysta pieczeń z piekarnika to prawdziwe kulinarne dzieło sztuki. Bez konserwantów, sztucznych barwników oraz dużej ilości dodawanego tłuszczu. Pieczenie to rodzaj obróbki termicznej, który polecany jest osobom na diecie i tym, którzy powinni unikać ciężkostrawnych i tłustych posiłków. W piekarniku można przyrządzić praktycznie wszystko, zarówno ciasta, pieczywo, a także pieczone warzywa i mięso. Zwłaszcza te ostatnie cenione jest z uwagi na swoje walory smakowe. Idealna pieczeń z piekarnika jest soczysta i rozpływa się w ustach. Wystarczy jedna jeden błąd, a kulinarna uczta zamieni się w niezbyt udane doświadczenie. Zobacz, jak prawidłowo piec mięsa w piekarniku z termoobiegiem oraz bez.

Jak wybrać mięso do piekarnika?

Przede wszystkim stawiaj na dobrej jakości mięso. Najlepsi kucharze zdradzają, że najczęściej najlepsze kaski można kupić w lokalnych sklepach mięsnych, a nie w marketach. Kolejnym ważnym czynnikiem jest tłuszcz. Aby mięso było miękkie i soczyste potrzebna jest niewielka warstwa tłuszczu. To właśnie on jest nośnikiem smaku i zapobiega wysuszaniu się mięsa podczas obróbki termicznej.

Jakie rodzaje mięsa sprawdzą się do pieczenia?

  • Drób - udka oraz tusza,
  • Wieprzowina - karczek, schab i boczek
  • Wołowina - rostbef
  • Jagnięcina - udziec, żeberka, karkówka lub łopatka
  • Kaczka, gęsina indyk - można piec w całości

Marynowanie mięsa na pieczeń

Bardzo ważnym elementem przygotowywania mięsa do pieczenia jest marynata. To ona nadaje smaku oraz wpływa na kruchość i soczystość mięsa. Marynowanie powinno trwać przynajmniej 3 godziny, jednak zasada jest im dłużej, tym lepiej. Niektóre mięsa takie jak wołowina lub wieprzowina mogą marynować się ponad jedną dobę.

Temperatury i wskazówki dla różnych mięs

  • Drób (np. cały kurczak, indyk) 180-200 °C najlepiej
  • Wieprzowina (np. schab, karkówka, łopatka) 160-180 °C
  • Wołowina 180-200 °C (czasem wyższa, jeśli chcemy mocno przypieczoną skórkę)
  • Jagnięcina / baranina 170-180 °C
  • Dziczyzna (np. dzik, sarna) 150-170 °C
