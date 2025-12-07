Matowe usta: Oodkryj tajemnicę trwałości i elegancji

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-12-07 16:41

Matowe pomadki od lat królują w świecie makijażu, podbijając serca kobiet poszukujących trwałości, intensywności koloru i wyrafinowanego wyglądu. Niegdyś kojarzone z wysuszaniem ust i niekomfortowym uczuciem, dzisiejsze formuły matowych szminek przeszły prawdziwą rewolucję, oferując komfort noszenia i pielęgnację.

Jesienne trendy w makijażu. Te kolory na ustach i powiekach będą świetnym dopełnieniem ciepłej garderoby

i

Autor: Freepik.com

Trend na matowe usta sięga lat 90., kiedy to supermodelki i ikony popkultury spopularyzowały ten wygląd. Wówczas jednak formuły były ciężkie i często podkreślały suche skórki. Dziś, dzięki zaawansowanym technologiom, matowe pomadki są wzbogacane o składniki nawilżające, takie jak olejki, masła i witaminy, które zapobiegają wysuszaniu i zapewniają komfort noszenia przez wiele godzin.

Zalety matowych pomadek

  • Trwałość: To jedna z największych zalet matowych szminek. Dzięki swojej formule, matowe pomadki utrzymują się na ustach znacznie dłużej niż ich błyszczące odpowiedniki, często bez konieczności poprawek przez wiele godzin.
  • Intensywność Koloru: Matowe wykończenie sprawia, że kolor wydaje się bardziej nasycony i głęboki. Nawet delikatne odcienie zyskują na wyrazistości.
  • Elegancja i Wyrafinowanie: Matowe usta dodają makijażowi szyku i klasy. Idealnie sprawdzają się zarówno w makijażu dziennym, jak i wieczorowym, nadając całości eleganckiego charakteru.
  • Wszechstronność: Dostępne są w niezliczonej ilości odcieni – od delikatnych nudów, przez intensywne czerwienie, po odważne fiolety i brązy. Każda kobieta znajdzie coś dla siebie.
  • Brak Rozmazywania: Matowe formuły są mniej podatne na rozmazywanie się i odbijanie na zębach czy naczyniach, co jest szczególnie cenione w codziennym użytkowaniu.

Rodzaje matowych pomadek

  • Klasyczne Szminki w Sztyfcie: Tradycyjna forma, która zapewnia precyzyjną aplikację i intensywny kolor.
  • Płynne Matowe Pomadki: Zyskują coraz większą popularność. Ich płynna konsystencja zastyga na ustach, tworząc długotrwałe, matowe wykończenie. Często wyposażone w precyzyjny aplikator, ułatwiający konturowanie ust.
  • Matowe Kredki do Ust: Idealne do precyzyjnego obrysowywania konturu ust i wypełniania ich kolorem. Często są bardziej kremowe niż klasyczne szminki, co zwiększa komfort noszenia.

MATOWA POMADKA W PŁYNIE CATRICE  ENDLESS MATTE

  • Długotrwała, matowa pomadka w płynie, zapewniająca mocne krycie i komfort noszenia
  • Już za jednym pociągnięciem zapewnia intensywny kolor, który się nie rozmazuje
  •  Delikatna, matowa formuła w płynie – lekka, niewysuszająca i nietłusta
  • Dostępna w 10 odcieniach
Catrice

i

Autor: Catrice/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki