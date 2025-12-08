Luksusowe zestawy zapachowe Armani: idealny prezent pod choinkę

Świąteczny prezent dla niego - moc i świeżość w dwóch odsłonach

Acqua di Giò EDT (zestaw 100ml + 15ml) to nowoczesna interpretacja klasyki. Intensywny, wodny aromat z nutami bergamotki, rozmarynu i drzewa patchouli oddaje siłę i głębię oceanu. Idealny dla mężczyzn, którzy doceniają świeżość z charakterem.

Emporio Armani Stronger With You Intensely to z kolei propozycja dla miłośników ciepłych, zmysłowych kompozycji. Słodkie nuty tonki i wanilii w połączeniu z różowym pieprzem tworzą magnetyczny zapach, który podkreśla męską pewność siebie.

Świąteczny prezent dla niej - ponadczasowa elegancja

Giorgio Armani Sì to kwintesencja kobiecej siły i wyrafinowania. Zestaw z kultową wodą perfumowaną to hołd dla nowoczesnych kobiet, które mówią „tak" życiu. Szlachetna kompozycja czarnej porzeczki, róży Freesia i drzewa patchouli w eleganckiej oprawie – prezent, który na długo zostanie w pamięci.