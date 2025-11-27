Te perfumy pachną świętami! Kosztują 140 zł, a sprawią, że wokół Ciebie będzie unosił się zapach spokoju i świątecznej atmosfery. Niczym pierniki zatopione w słodkim sosie

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2025-11-27 12:22

Perfumy pachnące Bożym Narodzeniem? W świecie zapachów wszystko jest możliwe! Wybraliśmy dla Was najpiękniejsze perfumy, który nuty zapachowe kojarzą się z okresem świątecznym. To słodkie i zniewalające zapachy, które kupisz do 200 zł!

Perfumy

i

Autor: Wygenerowane przez AI
  • Zapachy mają moc przywoływania wspomnień, a świąteczne aromaty potrafią przenieść nas w czasie do dzieciństwa.
  • Odkryj perfumy, które pachną jak święta, łącząc słodkie, korzenne i waniliowo-piżmowe nuty.

Te perfumy pachną jak święta Bożego Narodzenia! Zapachy makowca, pierników i domowej atmosfery

Atmosfera świąt Bożego Narodzenia to w dużej mierze zapachy. To właśnie zmysł węchu aktywuje wspomnienia świąt z dzieciństwa, gdy babcia krzątała się po kuchni, a w powietrzu unosił się zapach pierników i gorącej czekolady. Otaczanie się zapachami wpływa na nasz nastój i przywołuje dobre emocje. Dlaczego zatem w grudniu nie postawić na perfumy pachnące świętami. Okazuje się, że na rynku dostępnych jest wiele zapachów, które mogą kojarzyć się z Bożym Narodzeniem. To przede wszystkim słodkie, czasem korzenne i waniliowo-piżmowe aromaty. Mamy dla Ciebie 3 propozycje zapachów, które warto poznać przed świętami Bożego Narodzenia. 

LE MONDE GOURMAND Crème Vanille - Woda perfumowana

Crème Vanille to wyrafinowana interpretacja zapachu wanilii, łącząca nuty aksamitnej moreli, delikatnej orchidei waniliowej, ciepłego brązowego cukru i ambry. Zapach zestawia kremową morelę z bogatym, lecz subtelnym aromatem orchidei waniliowej, tworząc woń bliską skórze, która łagodnie zanika w dyskretnej słodyczy. Pysznie uzależniający, otula ciepłą i kojącą mieszanką ambry i brązowego cukru, pozostawiając po sobie nieodpartą aurę.

LE MONDE GOURMAND

i

Autor: LE MONDE GOURMAND / Materiały prasowe

LUSH SUPER FAIRY

Wróżki zapachowe połączyły aromaty wanilii i cytryny z watą cukrową. Jedno psiknięcie sprawi, że staniesz się ikoną.Organiczny etanol sprawia, że zapach utrzymuje się dłużej na skórze i wspiera bioróżnorodność gleby. Jest wytwarzany z cukru trzcinowego pochodzącego z upraw regeneracyjnych, produkowanego przy użyciu energii odnawialnej w Brazylii.

Lush

i

Autor: Lush/ Materiały prasowe

Jeanne Arthes Boum Do Brasil

Orzeźwiająca mandarynka w połączeniu z delikatną słodyczą wody kokosowej i tahitańskim kwiatem Tiaré wibrują w otwierających zapach akordach. Następnie na pierwszy plan wyłaniają się słodkie nuty biszkoptu i kremowego mleka kokosowego, uzupełnione odurzającym aromatem subtelnej wanilii. Nuty bazy wnoszą ciepło i głębię dzięki drzewnym akordom sandałowca, słodkiego piżma i energetycznej wanilii, tworząc idealną harmonię dla zmysłowej i egzotycznej podróży.

Notino

i

Autor: Notino/ Materiały prasowe
Przeczytaj także:
Takie promocji dawno nie było! Rossmann podwaja przyjemność – 1+1 gratis na per…
Super Express Google News
Perfumy do daty urodzenia
12 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PERFUMY
MODNE PERFUMY
TANIE PERFUMY