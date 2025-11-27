Te perfumy pachną świętami! Kosztują 140 zł, a sprawią, że wokół Ciebie będzie unosił się zapach spokoju i świątecznej atmosfery. Niczym pierniki zatopione w słodkim sosie

Zapachy mają moc przywoływania wspomnień, a świąteczne aromaty potrafią przenieść nas w czasie do dzieciństwa.

Odkryj perfumy, które pachną jak święta, łącząc słodkie, korzenne i waniliowo-piżmowe nuty.

Te perfumy pachną jak święta Bożego Narodzenia! Zapachy makowca, pierników i domowej atmosfery

Atmosfera świąt Bożego Narodzenia to w dużej mierze zapachy. To właśnie zmysł węchu aktywuje wspomnienia świąt z dzieciństwa, gdy babcia krzątała się po kuchni, a w powietrzu unosił się zapach pierników i gorącej czekolady. Otaczanie się zapachami wpływa na nasz nastój i przywołuje dobre emocje. Dlaczego zatem w grudniu nie postawić na perfumy pachnące świętami. Okazuje się, że na rynku dostępnych jest wiele zapachów, które mogą kojarzyć się z Bożym Narodzeniem. To przede wszystkim słodkie, czasem korzenne i waniliowo-piżmowe aromaty. Mamy dla Ciebie 3 propozycje zapachów, które warto poznać przed świętami Bożego Narodzenia.

LE MONDE GOURMAND Crème Vanille - Woda perfumowana

Crème Vanille to wyrafinowana interpretacja zapachu wanilii, łącząca nuty aksamitnej moreli, delikatnej orchidei waniliowej, ciepłego brązowego cukru i ambry. Zapach zestawia kremową morelę z bogatym, lecz subtelnym aromatem orchidei waniliowej, tworząc woń bliską skórze, która łagodnie zanika w dyskretnej słodyczy. Pysznie uzależniający, otula ciepłą i kojącą mieszanką ambry i brązowego cukru, pozostawiając po sobie nieodpartą aurę.

LUSH SUPER FAIRY

Wróżki zapachowe połączyły aromaty wanilii i cytryny z watą cukrową. Jedno psiknięcie sprawi, że staniesz się ikoną.Organiczny etanol sprawia, że zapach utrzymuje się dłużej na skórze i wspiera bioróżnorodność gleby. Jest wytwarzany z cukru trzcinowego pochodzącego z upraw regeneracyjnych, produkowanego przy użyciu energii odnawialnej w Brazylii.

Jeanne Arthes Boum Do Brasil

Orzeźwiająca mandarynka w połączeniu z delikatną słodyczą wody kokosowej i tahitańskim kwiatem Tiaré wibrują w otwierających zapach akordach. Następnie na pierwszy plan wyłaniają się słodkie nuty biszkoptu i kremowego mleka kokosowego, uzupełnione odurzającym aromatem subtelnej wanilii. Nuty bazy wnoszą ciepło i głębię dzięki drzewnym akordom sandałowca, słodkiego piżma i energetycznej wanilii, tworząc idealną harmonię dla zmysłowej i egzotycznej podróży.