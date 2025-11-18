Twoja zapachowa historia, teraz w formacie, który możesz zabrać wszędzie. Karolina Piątkowska Materiały prasowe 13:14 Kolekcja Signature marki Sorvella Perfume, uwielbiana przez miłośników intensywnych, zmysłowych i eleganckich kompozycji, zyskała nowy wymiar. Od teraz dostępna jest również w pojemności 30 ml – idealnej na podróż, do torebki lub jako codzienny zapachowy towarzysz. Wraz z tą premierą pojawił się również Discovery Set, który pozwala poznać 3 bestsellery Signature w mini formacie. Podziel się Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim! i Autor: Wygenerowane przez AI

– „Linia Signature to kwintesencja Sorvelli – spotkanie Wschodu z Zachodem, tradycji z nowoczesnością. Dzięki nowej pojemności 30 ml i Discovery Set chcemy, by każdy mógł odnaleźć zapach, który stanie się jego podpisem – osobistym, niepowtarzalnym, prawdziwym” – mówi Anastazja Grunkowska, marketing manager Sorvella Polska.

SIGNATURE – LINIA, KTÓRA DEFINIUJE STYL SORVELLA

Każdy zapach z tej kolekcji to inna emocja, inna opowieść – od świeżych, cytrusowych akordów po głębokie, orientalne nuty.

Golden Notes – zmysłowa kompozycja, w której świeżość mandarynki spotyka się z pikantną szlachetnością szafranu. Subtelne nuty fiołka i osmantusa nadają całości kwiatowej lekkości, a baza oparta na skórze i piżmie otula intensywnością i elegancją.

Neroli & Citron – energetyczna cytryna i bergamotka przełamane imbirem i czarną herbatą. Świeży, z charakterem.

Vanilla & Oud – bogata, orientalna kompozycja, w której słodycz wanilii spotyka się z głębią oudu.

Bergamot & Musk – lekki, zmysłowy zapach z cytrusowym otwarciem i drzewną bazą.

Cardamom & Saffron – intensywny i przyprawowy – orientalna podróż w butelce.

Cashmere & Pepper – tajemniczy i elegancki, z nutami pieprzu, herbaty i kadzidła.

Amber & Saffron – bursztynowo-drzewny, ciepły i zmysłowy – jak zapach złotej godziny.

Leather & Lavender – klasyczna lawenda w zaskakującym połączeniu ze skórą i tonką.

Signature Discovery Set – to trzy zapachy w pojemności 30 ml, które łączy jedna z najbardziej pożądanych i szlachetnych nut świata perfumiarstwa - szafran. Ten cenny składnik, nazywany „czerwonym złotem”, wnosi do każdej kompozycji głębię, elegancję i niepowtarzalny charakter. W zestawie znajdują się:

Golden Notes – połączenie mandarynki, fiołka i skóry

Nowy format, ta sama jakość

Nowa pojemność 30 ml (119 zł) zachowuje pełną intensywność i trwałość zapachu – idealna na co dzień oraz w podróży. Z kolei Discovery Set Signature (299,99zł) to propozycja dla tych, którzy chcą odkrywać świat Sorvella krok po kroku – lub podarować komuś wyjątkowe zapachowe doświadczenie. Każdy flakon Sorvella Signature to mała opowieść zamknięta w eleganckim designie. To zapach, który nie tylko towarzyszy, ale i zostaje w pamięci.

i Autor: SORVELLA/ Materiały prasowe