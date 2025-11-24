Takie promocji dawno nie było! Rossmann podwaja przyjemność – 1+1 gratis na perfumy

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-11-24 13:46

Na ten moment czekali wszyscy. W Rossmannie ruszył akcja na perfumy 1+1 gratis. Dotyczy ona zapachów w cenach regularnych – każdy klient może dobrać dwa różne produkty lub ten sam. Akcja obejmuje ponad 3 tys. zapachów i obowiązuje w drogeriach stacjonarnych Rossmann, na rossmann.pl oraz w aplikacji Rossmann PL.

Perfumy damskie Rossmann

i

Autor: Wygenerowane przez AI Perfumy damskie Rossmann

To doskonała okazja, aby zrobić zakupy w atrakcyjnych cenach i przygotować się na nadchodzące Święta. Stworzyliśmy wyjątkową akcję na perfumy, w której znajdziesz szeroki wybór perfum damskich, męskich i unisex. Bez problemu odkryjesz swój ulubiony zapach lub nowość, która Cię zachwyci.

W ostatnich miesiącach asortyment zapachów w Rossmannie znacząco się poszerzył. Dlatego nasza tegoroczna akcja jest jeszcze atrakcyjniejsza niż w ubiegłych latach. Szukając perfum dla siebie, koniecznie sprawdź produkty z oznaczeniem „Tylko Online” – między innymi to tutaj odkryjesz propozycje perfum arabskich, niszowych i inne najgorętsze trendy roku.

Część asortymentu dostępna jest wyłącznie w drogerii internetowej – produkty te oznaczone są etykietą „Tylko Online”. Zamówisz je na rossmann.pl oraz w aplikacji.

Akcja obowiązuje w dniach 24.11-01.12.2025.

rossmann

i

Autor: Rossmann/ Materiały prasowe
