W piątek Rossmann to punkt obowiązkowy dla pięknych kobiet. Królewskie perfumy za mniej niż 50 zł. Zapach "royalsów" okraszony szczypta szafranu

Perfumy, niegdyś luksus, są dziś dostępne dla każdego dzięki nowoczesnej technologii.

Rossmann oferuje szeroki wybór zapachów, a najnowsza promocja obejmuje wyjątkową kompozycję.

Woda perfumowana LOU DE PRE Royal Rubis, orientalna mieszanka za mniej niż 50 zł, to prawdziwy klejnot.

Odkryj ten królewski zapach, który podkreśli Twoją pewność siebie i wprowadzi Cię w orientalny świat!

Nowe promocje w Rossmannie! Królewskie perfumy dla kobiet za mniej niż 50 zł!

Perfumy, olejki eteryczne i kadziła od tysięcy lat przypisane były najwyższej klasie społecznej. Zapachy wykorzystywane były we wszelkiego rodzaju rytuałach, były wabikiem w sztuce uwodzenia, a nawet maskowały braki higieny. Pozyskiwanie naturalnych olejków eterycznych było bardzo drogie dlatego też pierwsze perfumy nie należały do najtańszych. Na szczęście, dzisiejsze technologia tworzenia perfum nie kosztują już fortuny, a coraz więcej zapachów jest przystępnych cenowo. W drogeriach Rossmann znajdziesz szeroki wybór perfum - od tych luksusowych, po te nieco tańsze. W najnowszej promocji Rossmanna znalazła się wyjątkowa kompozycja zapachowa. To prawdziwie królewska mieszanka, która świetnie sprawdzi się w jesienne i zimowe dni.

O jakim zapachu mowa? W promocji Rossmanna znajdziesz obecnie wyjątkową wodę perfumowaną dla kobiet LOU DE PRE Royal Rubis, która kosztuje tylko 43.99 zł. To przepiękna, orientalna kompozycja, która rozgrzewa i uzależnia niczym nagrzana od słońca zachodu pustynia. To zapach stworzony z potrzeby jedności z naturą i chęci podkreślenia jej władzy i piękna. LOU DE PRE Royal Rubis uwodzi swoimi klasycznymi i wyrafinowanymi nutami zapachowymi. To miejsce, w którym orient spotyka nowoczesną kobietę i zaprasza ją w podróż po wszystkich zmysłach. LOU DE PRE Royal Rubis stanowi romantyczną mieszankę migdałów oraz szafranu. W kolejnych warstwach zapachu wyczuwalna jest ambra i drzewo bursztynowe. Stanowią one serce kompozycji i mają być odniesień do pewności siebie. Finalnie zapach kończą aromaty drzewa cedrowego oraz kaszmiru, które zachwycają mistycyzmem oraz mogą zwiększyć pewność siebie. LOU DE PRE Royal Rubis to królewskie klejnot wśród zapachów. Kompozycja współgrająca z tajemnicą i pięknem każdej kobiety.

