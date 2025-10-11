To najpiękniejsze arabskie perfumy na świecie. W sobotę ustaw się w kolejce do Rossmanna! Od 5 lat kobiety oszalały na punkcie tego zapachu

Najpiękniejsze arabskie perfumy na świecie! Wanilia, mandarynka i piżmo - złote trio w zapachach

Te perfumy pachną niczym luksusowe połączenie świątecznych aromatów. Zamknij oczy i wyobraź sobie swój dom z dzieciństwa. Jest grudzień. Twoja mam szykuje ciasta i inne wypieki na Boże Narodzenie. W powietrzu unosi się zapach laski wanilii, cytrusów i przypraw korzennych. Teraz otwórz oczy i spróbuj wyobrazić sobie takie połączenie zapachowe wzbogacone kwiatowymi i owocowymi zapachami. Tak zdaniem niektórych pachnie LATTAFA Yara. To jeden z najpopularniejszych zapachów arabskich. Uznawany jest za wyjątkowo zmysłowy i bogaty. Arabskie perfumy słyną z wieloskładnikowych kompozycji. Są to zapachy ciężkie i wielowymiarowe. Zdecydowanie polecane są miłośnikom orientu oraz bogatych, niejednoznacznych formuł.

LATTAFA Yara to bardzo kobiecy i eteryczny zapach. Przywodzi na myśl elegancją oraz luksus w czystym wydaniu. Nuty głowy otwierają się paletą owocowo-kwiatowych akordów. W pierwszych chwilach wyczuwalna jest mandarynka oraz orchidea. Serce zapachu stanowią kwiaty i owoce tropikalne. Kwintesencją zapachu jest baza skupiona na luksusowej wanilii, oraz drzewie sandałowym i piżmie, która dodają kompozycji uniwersalności i klasycznego wymiaru. Uwagę LATTAFA Yara zwraca także przepiękny flakon. Bogate zdobienia na tle pudrowo różowej butelki przywodzą na myśl kobiecość oraz zmysłowość.

Zapach LATTAFA Yara dostępny jest w większości drogerii i perfumerii. Kupisz go między innymi w Rossmannie, gdzie cena za flakon wynosi 109,99 zł. - Ma niebanalny zapach. Flakon dopracowany w każdym szczególe – widać wysoką jakość. Woda perfumowana najwyższej jakości - pisze zadowolona użytkowniczka na stronie Rossmanna.

