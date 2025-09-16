Zamiast 830 zł jedynie 28 zł za perfumy damskie! Pachną niczym Chanel Mademoiselle. Zapach z Rossmanna rozgrzał serca kobiet

Odkryj perfumy z Rossmanna, które pachną jak luksusowe Chanel Coco Mademoiselle, dostępne za ułamek ceny.

Orientalny zapach z Rossmanna pachnie niczym perfumy Chanel

Nie każda z nas może sobie pozwolić na kupno luksusowych perfum, których ceny sięgają często kilkuset złotych za flakonik o pojemności 30 ml. A przecież każda kobieta pragnie pięknie pachnieć. Na szczęście w sklepach można znaleźć coraz więcej tańszych odpowiedników drogich perfum, których woń jest często niemalże identyczna jak oryginalnych produktów. W ostatnich tygodniach prawdziwym odkryciem okazała się woda perfumowana z Rossmanna. Jej użytkowniczki zgodnie mianowały ją zamiennikiem perfum Chanel Coco Mademoiselle. Woda perfumowana LA RIVE Isabel to doskonała propozycja dla kobiet, które pragną otaczać się aurą świeżości i subtelnej elegancji. Idealny na każdą okazję: od dodającego energii porannego rytuału, po podkreślenie wyjątkowości wieczornego wyjścia. Jego delikatna orientalna woń sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i podczas specjalnych momentów.

Odpowiednik Chanel Coco Mademoiselle w Rossmann za 27 zł

Kobiety nie mają wątpliwości, że woda perfumowana LA RIVE Isabel pachnie jak Chanel i wiele pań chwali sobie ten zapach. Z pewnością kusząca jest również jego cena, gdyż w Rossmann kosztuje on jedynie 27,99 zł za flakonik o pojemności 100 ml. Perfumy LA RIVE mają nieco orientalny, a zarazem subtelni zapach. Ich kompozycję otwierają orzeźwiające nuty głowy, w których dominuje bergamota, soczysta pomarańcza i słodka mandarynka, dopełnione aromatem kwiatu pomarańczy. Serce zapachu rozkwita bukietem kwiatów, łącząc w sobie romantyczną różę, zmysłowy jaśmin, delikatną mimozę i egzotyczne ylang ylang. Bazę stanowią ciepłe i otulające akordy fasolki tonka, paczuli, opoponaksu i słodkiej wanilii, wzbogacone o ziemistą wetywerię i subtelne białe piżmo, które nadają całości głębi i trwałości.

