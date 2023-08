Te perfumy na jesień 2023 pachną identycznie jak kultowe Good Girl za 650 zł. Zamiennik perfum w Rossmannie kupisz je za 34 zł! "Mąż komplementował mnie jak to ślicznie pachnę"

Zamiennik perfum Good Girl z Rossmann

Perfumy Carolina Herrera Good Girl to jeden z faworytów wśród damskich zapachów. To orientalno-kwiatowe perfumy, bardzo kobiece i wspaniale sprawdzą się jesienią i zimą. Nutami głowy w Good Girl jest migdał, kawa bergamotka i cytryna. Nuty serca to tuberoza, jaśmin wielkolistny, kwiat pomarańczy, irys i róża bułgarska. Nuty bazy to fasolka tonka, kakao, wanilia, drzewo sandałowe, piżmo, drzewo kaszmirowe, bursztyn, cynamon, paczula i cedr. Good Girl Carolina Herrera skradł serca kobiet na całym świecie. Niestety za flakonik 80 ml oryginalnych perfum trzeba zapłacić aż 650 złotych i nie każdą fankę tego mocnego zapachu na niego stać. Dlatego wiele pań poszukuje w sieci zamiennika perfum Good Girl Carolina Herrera. Okazuje się, że jeden z nich można kupić w Rossmann.

Perfumy pachną jak Good Girl Carolina Herrera. W Rossmanie kosztują 34 zł

Szukasz zamiennika perfum Good Girl? Jeden z nich jest szczególnie polecany, a do tego kosztuje grosze. Zapach La Rive Miss Dream został okrzyknięty przez internautki tanim zamiennikiem perfum Good Girl. Można go kupić w Rossmannie i kosztuje tam jedynie 33,99 zł za flakonik 100 ml. Kobiety są nim zachwycone.

"Ten, kto jest obeznany w świecie perfum, od razu dostrzeże podobieństwo do hitu perfumeryjnego, czyli niebieskiego bucika na wysokim obcasie. I rzeczywiście, nie tylko kolorem flakonu, ale i zawartością, Miss Dream nawiązuje do „Dobrej Dziewczynki”"

"Woda utrzymuje się na ubraniu około kilku godzin, zapach jest słodki, ale też nie do przesady i jest w nim coś, co przyciąga męskie nosy... pewien "wabik""

"Szukajcie tych perełek na dolnych półkach w Rossmannie!"

- piszą w opiniach La Rive Miss Dream.

