Szaleństwo w Rossmannie potrwa tylko do czwartku. W promocji Rossmanna perfumy, które zna każda kobieta. Za jedyne 140 zł kupisz zapach wyzwolenia, który noszą pewne siebie osoby

Rewelacyjne promocje na perfumy w Rossmannie. Jeden z najbardziej znanych zapachów za 140 zł

Niektórzy mówią, że nie ma nic bardziej zmysłowego od pięknych zapachów. Ludzkość od tysięcy lat rozkochuje się w olejkach eterycznych i pięknych aromatach. Kiedyś, perfumy były wyznacznikiem statusu, dzisiaj kojarzą się z pięknem i przywołują wspomnienia. To właśnie zmysł węchu najlepiej aktywuje dobre emocje i potrafi zmieniać nastrój. Obecnie perfumy nie kosztują już fortuny, a w drogeriach w promocjach można kupić znane zapachy w bardzo korzystnych cenach. Tak jest również w przypadku najnowszej promocji Rossmanna. Jeszcze tylko do czwartku, 16 stycznia w Rossmannie znajdziesz jeden z najbardziej znanych i kultowych zapachów. Mowa o wodzie perfumowanej dla kobiet CALVIN KLEIN Euphoria. W promocji Rossmanna kupisz ją za jedyne 139,99 zł (wcześniejsza cena to 299,99 zł).

CALVIN KLEIN Euphoria to jeden z zapachów, który zna niemalże każdy. Jest to uniwersalna i bardzo elegancka kompozycja. Świetnie sprawdza się noszona zarówno na co dzień, jak i na wieczorowe wyjścia. Flakon CALVIN KLEIN Euphoria kojarzy się z kwitnącą orchideą i zmysłową kobiecością. To uosobienie ulotnego romantyzmu i delikatność. Zapach ten inspiruje i dodaje odwagi za każdym razem, gdy się nim spryskasz. Egzotyczne aromaty pobudzają i dodają energii podczas ciemnych, zimowych poranków. Nuty głowy CALVIN KLEIN Euphoria stanowią daktyle oraz energiczny owoc granatu. W nutach serca zawarto kompozycje delikatnego kwiatu lotosu oraz czarnej orchidei. Finalnie w nutach bazy wyczuwalna jest płynna ambra, czarny fiołek oraz drzewo mahoniowe. Takie połączenie zapachowe sprawia, że kompozycja jest unikalna i bardzo kobieca. To eteryczna wariacja na temat piękna i odżywczej energii każdej z nas.

i Autor: materiały prasowe Perfumy z Rossmanna