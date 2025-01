Stało się w Rossmannie! Legendarne perfumy damskie w promocji za mniej niż 90 zł. Pachną wiosennym słońcem. „Cudowny zapach, zakochałam się w nim”

Stało się w Rossmannie! Legendarne perfumy damskie w promocji za mniej niż 90 zł

Promocje w Rossmannie nabierają rozpędu. W drogerii co jakiś czas można kupić swoje ulubione kosmetyki czy zapachy w szalenie niskich cenach. Teraz w ofercie z obniżonymi cenami znalazło się wiele lubianych perfum damskich. A wśród nich prawdziwa perełka - legendarne perfumy Calvin Klein Sheer Beauty. Ten zapach od wielu lat jest jednym z najchętniej wybieranych przez Polki. Teraz ma naprawdę kuszącą cenę, gdyż w promocji Rossmanna można go kupić za 87,99 zł, zamiast 199 zł. A flakonik ma aż 100 ml pojemności. To wspaniała okazja, aby nabyć te przepiękne perfumy damskie w niskiej cenie i przenieść się wyobraźnią dzięki zapachowi na wiosenną kwitnącą łąkę.

Perfumy damskie Calvin Klein w Rossmannie. „Cudowny zapach, zakochałam się w nim”

Polki od lat uwielbiają zapachy marki Calvin Klein. Niewątpliwie Sheer Beauty jest jednym z najczęstszych wyborów, dlatego teraz Rossmanna wyszedł naprzeciw potrzebom swoich klientek i obniżył cenę tej kultowej wody toaletowej. Ten dziewczęcy, a zarazem elegancki zapach podkreśla naturalność, pewność siebie i urok. Te perfumy z Rossmanna to połączenie soczystej bergamotki i czerwonych owoców leśnych. Po krótkiej chwili od rozpylenia wyczuwalne są akordy piwonii, łagodnych lilii i jaśminu. Następnie na skórze intensywnie rozwija się połączenie zmysłowego piżma, słodkiej wanilii i drzewa sandałowego. Polki uwielbiają zapach wody toaletowej Calvin Klein Sheer Beauty.

"Zapach subtelny, niezbyt mocny, taki na co dzień"

"Mimo, że jest to woda toaletowa, zapach długo utrzymuje się na ciele otulając Cię swoją delikatnością. Polecam Paniom ceniącym subtelność i delikatność"

"Kupuję go od kilku lat i za każdym razem jestem nim zachwycona. zapach utrzymuje się bardzo długo"

"Wodę kupiłam już po raz kolejny. Jest to jeden z moich ulubionych zapachów"

- piszą zachwycone kobiety w sieci.

i Autor: Rossmann Perfumy w promocji Rossmann za 87,99 zł