Wystarczy, że spryskasz tym wnętrze czapki, a nie będzie elektryzowała włosów. Nie zniszczy fryzury. Sposób na elektryzujące się włosy pod czapką

Wystrzałowy sposób na elektryzujące i puszące się włosy w czapce. Zrób to, a będą gładkie jak tafla wody

Każda kobiety i każdy mężczyzna z długimi włosami znają ten problem. Zimą kiedy nosimy czapki nasze włosy potwornie się elektryzują i puszą. Często sięgamy po wszelkiego rodzaju odżywki, lakiery do włosów i inne kosmetyki do pielęgnacji, tylko po to, by zapobiec puszeniu się. Niestety, mało co okazuje się skuteczne. Ważnym elementem uniknięcia elektryzowania się włosów pod czapką jest materiał okrycia głowy. Unikaj czapek ze sztucznych materiałów. Nie tylko będą one nasilały problem elektryzowania się włosów ale także, że skóra głowy będzie się nadmiernie pocić.

Aby pozbyć się problemu elektryzujących się włosów możesz sięgnąć po domowe sposoby. Wystarczy, że przygotujesz mieszankę z jednej łyżki octu jabłkowego oraz wody. Możesz dodać również swój ulubiony spray lub mgiełkę zapachową do włosów. Wymieszaj wszystko porządnie i przelej do buteleczki z atomizerem. Przed wyjściem z domu spryskaj czapkę przygotowaną mieszanką. Raz na jakiś czas możesz spryskać nią także swoją szczotkę do włosów.

Wetrzyj kilka kropel we włosy. Pożegnasz problem puszących się i elektryzujących się włosów

Zima zdecydowanie nie jest przyjacielem naszych włosów. Panujące warunki atmosferyczne, jak mróz, wilgoć oraz wiatr zdecydowanie nie wpływają dobrze na kondycję oraz wygląd włosów. Z kolei czapki sprzyjają elektryzowaniu się włosów i rujnowaniu każdej fryzury. Czy można sobie z tym poradzić? Okazuje się, że jest prosty sposób, który regularnie stosowany, wygładzi Twoje włosy i zabezpieczy je przed puszeniem się oraz elektryzowaniem. Sekret gładkich kosmyków tkwi w olejkach. Systematyczne aplikowanie kilku kropel olejków na włosy potrafi zdziałać cuda. Włosy stają się gładkie niczym tafla i bardziej odporne na działanie warunków atmosferycznych.

Jakie olejki do włosów stosować?

Olejek arganowy na włosy

To naturalny kosmetyk, którego właściwości znane są od setek lat. Doskonale regeneruje, uelastycznia i odżywia włosy. Swoje właściwości zawdzięcza unikalnemu składowi chemicznemu. To między innymi trójglicerydy takie jak: kwasy tłuszczone. Poza tym olejek arganowy posiada karoteny, tokoferole, sterole oraz ksantofile. Ma szerokie spektrum działania. Jest genialnym sprzymierzeń w pielęgnacji włosów. Sprawia, że stają się ona mocniejsze, bardziej lśniące oraz wygładzone.

Olejek jojoba na włosy

To jeden z najbardziej uniwersalnych i najpopularniejszych olejków stosowanych w pielęgnacji włosów. Dzięki temu, że przenika od w głębsze warstwy włosów to genialnie je odżywia i regeneruje. Zapobiega wypadaniu włosów, zmiękcza je oraz kondycjonuje, czyli właśnie chroni przed puszeniem oraz nadmiernym obciążeniem.

Olejek migdałowy na włosy

To genialny olejek na zabieg olejowania włosów. Aplikowany po długości cudownie odżywia i nawilża kosmyki. Dzięki zawartości witaminy E jest naturalnym nawilżaczem włosów. Sprawdzi się u osób, których włosy są łamliwe oraz uszkodzone poprzez nadmierną stylizację na ciepło. Wysoka zawartość białka dodaje gładkości oraz ogranicza plątanie się włosów.