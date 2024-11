Polki zapragną mieć te perfumy. W promocji Rossmanna za mniej niż 30 zł. Ten zapach otula zmysłową wanilią i pobudza zmysły aromatami luksusowego piżma

Waniliowo-jaśminowe perfumy na zimę. W promocji Rossmanna za mniej niż 30 zł

Mówi się, że nie ma nic bardziej luksusowego od zapachu. Tysiące lat temu ludzie nacierali swoją skórę olejkami eterycznymi, a piękne zapachy były synonimem statusu społecznego. Również dzisiaj perfumy kojarzą się z elegancją oraz zmysłowością. Największe domy mody mają swoje kultowe perfumy, które potrafią kosztować małą fortunę. Coraz częściej zapachy można kupić za mniejsze pieniądze. W Rossmannie znajdziesz szeroki wybór męskich i damskich kompozycji zapachowych, które nie kosztują więcej niż 100 zł za flakon. Tanie perfumy wcale nie są gorszej jakości. Często pachną równie pięknie i równie długo utrzymują się na skórze. W najnowszej promocji Rossmanna znajdziesz wyjątkowy zapach, który otuli Twoje zmysły zimą. To typowo mroźna kompozycja, która świetnie wpasuje się w nastrój astrologicznej zimy. Perfumy te w promocji Rossmanna kosztują zaledwie 27,99 zł za 100 ml.

Woda perfumowana dla kobiet LA RIVE I am Ideal to przepięknie połączenie lekkich, kwiatowych zapachów z silnym i uzależniającym piżmem. To zapach zniewalający zmysły, który nie daje o sobie zapomnieć. Szyprowe aromaty podkreślają elegancje, a kwiatowe nuty dodają lekkości. LA RIVE I am Ideal to opowieść o pewności siebie i indywidualnym stylu. W zapachy mocno wyczuwalny jest aromat gruszki, która przepełnia zmysły delikatnością, z kolei rześka bergamotka dodaje energii i kojarzy się z siła. W końcu wyczuwalne aromaty róży podkreślają kobiecość. Finalnie zapach LA RIVE I am Ideal wykończony jest aromatami wanilii, jaśminu oraz białego piżma. To kwintesencja zmysłowej elegancji. Zapach ten zniewala i uzależnia. Świetnie pasuje zarówno na co dzień, jak i na wieczorowe wyjścia.

i Autor: materiały prasowe Rossmann