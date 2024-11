Romantyczne perfumy nie tylko na prezent. Te zapachy to coś więcej niż aromaty zamknięte we flakonach

Perfumy perfumom nie równe

Wybierając się na zakupy często można zwariować. Na półkach bowiem znajdziemy szeroki wachlarz produktów zapachowych, od mgiełek poprzez wody toaletowe aż po klasyczne perfumy. Czy różnią się one między sobą i czym kierować się podczas zakupów.

Przede wszystkim "parfum"

Poszczególne produkty zapachowe różnią się od siebie przede wszystkim koncentracją olejków eterycznych w alkoholu lub w wodzie. Wpływa to na trwałość zapachu i czas w jakim produkt będzie utrzymywał się na naszej skórze.

Perfumy - to najbardziej skoncentrowany produkty, ale również i najdroższy. Szukając oryginalnych perfum na flakonie powinna znaleźć się nazwa "parfum". W skład prawdziwych perfum wchodzi około 20-30 proc. czystej esencji. Zapach powinien utrzymywać się na skórze nawet jedną dobę.

Woda perfumowana - posiada w składzie 15-20 proc. esencji, a zapach na skórze powinien utrzymać się do 8 godzin. Szukając tego produktu w sklepach zwracaj uwagę na napis Eau de Parfum.

Woda toaletowa - najczęściej spotykana w sklepach, zawiera około 5-15 proc. esencji, a zapach utrzymuje się około 3 godziny.

Woda kolońska - zawiera 2-4 proc. olejków, a zapach utrzymuje się około dwie godziny.

Mgiełka do twarzy i ciała - to produkt o najmniejszym stężeniu olejków

Zapachy to bardzo intymna i zmysłowa część naszej duszy. To właśnie zmysł węchu może przywoływać wspomnienia i zapisane w podświadomości wydarzenia. Każdy z nas przypomina sobie sytuację, w które coś wąchał i przypominało mu to jakąś konkretną rzecz z przeszłości. Jak podaje portal zwierciadlo.pl niemiecki psycholog dr Joachim Mensing wysnuł przypuszczenie, że istnieje związek pomiędzy naszą osobowością a wyborem perfum. Uważa on, że wybierane przez nas aromaty przywołują dobre wspomnienia lub mogą być swoistą potrzebą wewnętrznej przemiany. Mają pomóc nam przemienić się w kogoś, kim zawsze chcieliśmy być.

Prezent dla miłośników perfum

Kilian Woda perfumowana The Liquors Angels’ Share

Wprowadzając na rynek nową olfaktoryczną rodzinę, Kilian Hennessy oddaje hołd zarówno swojemu dziedzictwu, jako spadkobierca znamienitego francuskiego rodu wytwórców koniaku, jak też własnej selekcji oszałamiających nut zapachowych, dzięki którym łatwiej jest przetrwać całą noc, aż do samego świtu.W procesie tworzenia Angels’ Share po raz pierwszy podjęliśmy współpracę z francuskim perfumiarzem Benoist Lapouza. W rezultacie powstała jak do tej pory najbardziej osobista zapachowa kreacja Kiliana Hennessy’ego, dla której inspiracją była historia produkcji wyśmienitego koniaku prowadzona przez ósme już pokolenie rodziny Hennessy.Ta nowa kompozycja przenika do najgłębszych zakamarków umysłu i pamięci Kiliana Hennessy’ego, do ich najbardziej tajemniczego wymiaru: „la part des anges” czyli „angels’ share”, co po polsku tłumaczymy jako „daninę dla aniołów”.

Angels’ Share - Tak jak Mistrz Perfumiarstwa, który tworzy unikatowe akordy i esencje w perfumach, również i Master Blender dobiera idealne proporcje eaux-de-vie, aby w rezultacie otrzymać wyjątkowy koniak. Dzięki temu, że perfumy Angels’ Share zawierają esencję koniaku pozyskaną z tego trunku, ich sok otrzymał naturalną karmelową barwę. Kompozycję otwiera nuta olejku koniaku, osadzona na mieszance absolutu dębu, esencji cynamonu i absolutu fasolki tonka. Następnie, wyczuwane w niej długotrwałe nuty drewna sandałowego, pralinek i wanilii, przepysznie wieńczą całość, tworząc tym samym wyjątkowe połączenie, które mogło powstać jedynie z myślą o aniołach.

Kilian Old Fashioned

Old Fashioned to nasz zapach z akordami whisky inspirowanymi złożoną strukturą smakową 18-letniej whisky single malt. Perfumy te przenoszą wprost do szkockich Highlands, przy ognisku w rodzinnej posiadłości, z pokolenia na pokolenie, przywołując na myśl najczystszą doskonałą whisky: single malt. Old Fashioned to perfumy z innej epoki, nowoczesne wyrafinowanie w zapachu, jak smak wyjątkowej szkockiej whisky w staromodnej rozkoszy. Kompozycja zapachowa: Zapach otwiera się niesamowitym łykiem absolutu pszenicy i lekko kwiatowym, likierowym aspektem esencji Davana. Następnie prowadzi do kompleksu ultra skoncentrowanej esencji drzewa cedrowego i absolutu Everlasting, z długotrwałymi nutami Styrax i balsamu Tolu, które sugerują starzejące się beczki i mgliste zalesione wrzosowiska szkockiej tradycji.

Kilian Woda perfumowana The Liquors Apple Brandy on the Rocks

Zainspirowany Nowym Jorkiem, KILIAN PARIS przedstawia swój nowy dodatek do rodziny zapachów Liquors: Apple Brandy on the Rocks, olfaktywną ścieżkę dźwiękową do nadchodzącego wyzwolenia nocnego życia. Apple Brandy powstał we współpracy z perfumiarką Sidonie Lancesseur na otwarcie nowojorskiego oddziału KILIAN PARIS osiem lat temu. Zapach powraca z oryginalnym rdzeniem w postaci jabłkowej brandy, ale tym razem z dodatkowym podnoszącym na duchu akordem "on the rocks", charakterystycznym dla KILIAN PARIS, wkomponowanym w otwarcie, aby stworzyć lodowatą, alkoholową rozkosz wyrażającą unikalny charakter KILIAN PARIS. Akord ten, będący mieszanką bergamotki, jabłkowej brandy i kardamonu, ochładza oryginał, dodając mu emocji i nowoczesności.

i Autor: materiały prasowe Kilina Paris