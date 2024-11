Wielkie promocje na Black Friday w Sephorze! Dziesiątki okazji w jednym miejscu

Black Week w Sephorze

Wraz z 18. listopada Sephora rozpoczyna swoją ofertę Black Week! Do 28. listopada na sephora.pl oraz w perfumeriach stacjonarnych, skorzystasz z rabatu -25% na wszystkie zapachy i produkty do makijażu, przy zakupach za min. 149 zł. Z rabatem -25% w ofercie Sephora Black Week kupisz wszystkie zapachy w tym bestsellery od marek takich jak: GIORGIO ARMANI, HUGO BOSS, GIVENCHY, TOM FORD, YSL i wielu, wielu innych. Rabat -25% dotyczy również marek makijażowych takich jak np.: CLINIQUE, ESTEE LAUDER, GUERLAIN, LANCOME, DIOR oraz całej marki SEPHORA COLLECTION.

i Autor: materiały prasowe Sephora

i Autor: materiały prasowe Sephora

Pamiętaj, że z rabatem kupisz nie tylko pojedyncze produkty, ale też przepiękne zestawy podarunkowe oraz kalendarze adwentowe wszystkich marek objętych promocją. Szczegóły znajdziesz na sephora.pl.

i Autor: materiały prasowe Sephora

Black Friday

29. listopada rusza Black Friday! Wraz z nim w Sephora znajdziesz nowe super oferty. To kulminacja szalonych promocji w Sephora, która potrwa w tym roku do 2. grudnia. Marka szykuje wyjątkową ofertę, którą odkryje jednak dopiero z wraz ze startem Black Friday – na sephora.pl i w swoich social mediach.Podczas zakupów w Sephora skorzystać można z szeregu wygodnych usług, które sprawią, że zakupy staną się jeszcze szybsze i komfortowe: Click & Collect czy ExpertChat na sephora.pl, dzięki której podczas zakupów on-line skorzystać można z profesjonalnego doradztwa konsultantów na co dzień pracujących w perfumeriach stacjonarnych.

Jeśli w trakcie wizyty w sklepie wybrany przez klienta produkt nie jest dostępny w perfumerii stacjonarnej, dzięki usłudze Sephora+ można go zamówić ze sklepu online, korzystając z pomocy konsultanta, a Sephora bezpłatnie dostarczy go pod wybrany adres.Gotowi na zakupy w Sephora? Listopad to idealny czas, by wcześniej zadbać o prezenty dla swoich bliski lub po prostu uzupełnić swoje kosmetyczne zapasy o hity kultowych, światowych marek w atrakcyjnej cenie.