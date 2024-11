i Autor: materiały prasowe Sephora

Strefa beauty

Na tę markę w Sephorze czekali wszyscy. W tym sezonie zaskaują nowościami

Gdy rok temu marka Glow Recipe wchodziła do polskiej Sephory to miłośnicy świata beauty byli w siódmym niebie. Ich formuły zaskakują lekkością, zapachami oraz uroczymi opakowaniami. W tym sezonie Glow Recipe ma jeszcze więcej do zaoferowania. Zobacz, jakie nowości pojawiły się w polskiej Sephorze.