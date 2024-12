Wetrzyj wieczorem 2 krople w brwi, a będą gęste jak po laminacji. Wystarczy 10 minut dziennie, a będą rosły jak szalone. Sposób na zagęszczenie brwi

Wetrzyj wieczorem 2 krople w brwi, a będą gęste jak po laminacji

Zadbane i odpowiednio wyregulowane brwi, kształtem dopasowane do twarzy są ramą spojrzenia. W ostatnich latach furorę robią gęste i grubsze brwi. Wiele kobiet decyduje się na makijaż permanentny lub regularnie odwiedza kosmetyczkę, gdzie wykonuje hennę brwi. Dzięki temu włoski wydają się grubsze i ciemniejsze. Jednak można zaoszczędzić na wizytach w salonie kosmetycznym, stosując regularną domową pielęgnację brwi. Z czasem zauważysz, że stają coraz mocniejsze i gęste, a nowe włoski będą wyrastać jak szalone. W tym celu można stosować na przykład specjalne odżywki, które są dostępne niemal w każdej drogerii. Jednak jest jeszcze jeden domowy sposób na zagęszczenie brwi, który jest tani i bezpieczny. Chodzi o olejek rycynowy, który od pokoleń jest znany jako wspaniały kosmetyk do pielęgnacji włosów, a więc także i brwi. Jak go stosować na zagęszczenie brwi? Olej rycynowy na brwi można aplikować za pomocą szczoteczki do zębów lub po prostu wcierać palcami. Wystarczą dwie krople wetrzeć w włoski i zostawić na 10 minut, po czym zmyć letnią wodą.

Olejek rycynowy na brwi. Właściwości

Często olejek rycynowy polecany jest jako środek na porost rzęs i brwi oraz zmniejszenie ich wypadania. Efekt pielęgnacji brwi olejkiem rycynowym, pod warunkiem, że będzie przeprowadzana regularnie przez dłuższy czas może naprawdę zaskoczyć - włoski na brwiach i rzęsach staną się grubsze, dłuższe i ciemniejsze.

Domowe sposoby na zagęszczenie brwi

Oprócz wyżej opisanej pielęgnacji brwi olejkiem rycynowym można zastosować też inne domowe sposoby. Jednym z naturalnych sposobów na gęste brwi jest sok z cebuli. Cebula zawiera związki siarki, które doskonale stymulują wzrost włosów, a w efekcie będą rosły jak szalone. Przekrój cebulę na pół i wyciśnij z niej sok, który następnie nanieś na brwi. Ważne jest, aby podczas aplikacji soku z cebuli na brwi, cały czas je masować przez kilka minut. Sok można spłukać z włosków, gdy wyschnie.