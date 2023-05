Kobiety pokochały ten zabieg na brwi. Daje spektakularny i natychmiastowy efekt. Wiemy, gdzie go wykonasz

Dopasuj perfumy do swojego nastroju. Na jaki zapach masz dziś ochotę? Ta ściągawka pomoże Ci wybrać perfumy na co dzień i na imprezę

Czym jest laminacja brwi i dlaczego jest taka popularna?

Zabieg laminacji brwi to w ostatnim czasie gorący trend w makijażu. To idealnie rozwiązanie dla posiadaczek rozczapierzonych włosków, które nijak nie chcą się ujarzmić. Laminacja brwi to nic innego jak długotrwałe ułożenie włosków w konkretnej pozycji. Zabieg ten daje spektakularny efekt i sprawdzi się u osób, które chcą zaoszczędzić na czasie podczas malowania brwi oraz zmagają się z włoskami rosnącymi w różne strony. Dzięki wykorzystywani w laminacji brwi kwasu tioglikolowego łuska włosa staje się bardziej otwarta i podatna na zmianę ułożenia. Jest to zabieg, który wymaga doświadczenia i precyzji dlatego też decydując się na niego warto sięgnąć po pomoc specjalistów.

Zobacz także: Profesjonalny trik na wrastające włoski po goleniu. Kosztuje 10 zł, a całe lato będziesz mieć piękną skórę na nogach. Koniec z wrastaniem włosków

Genialną ekipę mistrzów stylizacji brwi znajdziecie w Brow Barach marki Benefit, które zlokalizowane są w wybranych perfumeriach Sephora. Już teraz we wszystkich tych lokalizacjach pojawiła się oferta laminacji brwi. Specjaliści zadbają o Twoje brwi i sprawią, że będą one prezentowały się przepięknie. Dzięki laminacji Twoje brwi będą uniesione i pełne, a także podatne na stylizacje, dzięki czemu ich codzienny makijaż będzie prostszy oraz szybki. Na zabieg zapiszesz się online i trwa on około 45 minut. Cena laminacji brwi w Brow Bar Benefit to 199 zł i wykonywany jest on razem z woskowaniem brwi. Efekt laminacja utrzymuje się nawet do 1,5 miesiąca. Zdecydowanie warto.

i Autor: Materiały prasowe Benefit Cosmetics