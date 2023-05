Profesjonalny trik na wrastające włoski po goleniu. Kosztuje 10 zł, a całe lato będziesz mieć piękną skórę na nogach. Koniec z wrastaniem włosków

Jak zapobiec wrastaniu włosków po goleniu? Ważne zasady

Wiele kobiet zmaga się z problem wrastających włosków po goleniu lub depilacji nóg. Jest on dokuczliwy zwłaszcza latem, kiedy odsłaniamy nogi. Wrastające włoski to problem nie tylko estetyczny, bo powodują zaczerwienienia, a nawet ropne wypryski, ale też może być niebezpieczny dla zdrowia, ponieważ łatwo o zakażenie rany. Dlatego jeśli należysz do grona kobiet, którym wrastające włoski po goleniu uprzykrzają życie, to koniecznie pamiętaj o regularnym złuszczaniu naskórka. Warto robić 2 razy w tygodniu peeling ciała. Koniecznie kupuj ostre żyletki i zawsze stosuj specjalne pianki do golenia. Ważny jest także sposób golenia nóg. Najlepiej robić to wzdłuż kierunku wzrostu włosa, czyli prowadź maszynkę od kolana w stronę stopy.

Niezawodny sposób na wrastające włoski na nogach. Kosztuje tylko 10 zł

Istnieje jeszcze jeden sposób, który doskonale poradzi sobie z wrastaniem włosków po goleniu. To maseczka z aspiryny. Aspiryna działa przeciwzapalnie i lekko złuszczająco, dlatego pomoże uporać się z już wrośniętymi włoskami, zwłaszcza jeśli objęte są stanem zapalnym. Jak przygotować taką maseczkę na wrastające włoski? Rozpuść około 3 tabletki aspiryny w odrobinie ciepłej wody, aby powstała papka. Nastepnie dodaj 1 łyżke miodu i dokładnie wymieszaj. Nałóż miksturę na obszar wrastających włosków i zostaw na 10 min. Później spłucz ciepłą wodą.

