Rozbełtaj energicznie z miodem i nałóż na twarz wieczorem. Zmarszczki zaczną znikać dzień po dniu, a cera odmłodnieje. Domowe maseczki na twarz po 50-tce 

Po 50-tce skóra wymaga szczególnej troski, a domowe maseczki mogą być naturalnym wsparciem w walce ze zmarszczkami.

Prosty przepis na odmładzającą maseczkę pomoże nawilżyć i ujędrnić cerę.

Dowiedz się, jak odpowiednia pielęgnacja, dieta i styl życia wpływają na młody wygląd Twojej skóry.

Rozbełtaj energicznie z miodem i nałóż na twarz wieczorem. Zmarszczki zaczną znikać

Domowe maseczki do twarzy po 50-tce mogą stanowić dobre uzupełnienie codziennej pielęgnacji cery. Być może od razu nie przyniosą spektakularnego efektu, jaki można uzyskać na przykład po botoksie, jednak naturalne składniki są bezpieczne dla skóry i łatwo się przyswajają. Zwłaszcza, że po 50. roku życia skóra potrzebuje szczególnej pielęgnacji, aby zachować jędrność, nawilżenie i blask. W przeciwnym wypadku cera będzie się starzeć, a zmarszczki pogłębiać. Oczywiście zmarszczki na twarzy to efekt naturalnego procesu starzenia się naszego organizmu. Jest to związane ze stopniowo zmniejszającą się produkcją fibroblastów odpowiedzialnych za wytwarzanie kolagenu, elastyny oraz kwasu hialuronowego. Proces starzenia się doprowadza do tego, że skóra traci elastyczność. W efekcie bruzdy pogłębiają się, stają się coraz bardziej widoczne na czole, pod oczami, wokół ust.

Dlatego po 50-tce naprawdę warto wprowadzić do swojej codziennej pielęgnacji domowe maseczki odmładzające, aby zmniejszyć zmarszczki i dodać cerze blasku. Jedna z takich maseczek na twarz po 50-tce jest naprawdę prosta w przygotowaniu. Rozbełtaj dwa składniki z miodem i nałóż na twarz wieczorem, po wcześniejszym oczyszczeniu skóry. Taką maseczkę stosuj 2-3 razy w tygodniu, a po kilku tygodniach zauważysz, że zmarszczki zaczynają znikać lub wyraźnie się spłyciły.

Domowa maseczka na twarz po 50-tce odmłodzi cerę i zmniejszy zmarszczki

Do zrobienia domowej maseczki odmładzającej, która działa niczym pogromca zmarszczek potrzebujesz jedynie miodu, białko jajka i awokado. W małej miseczce rozgnieć połówkę dojrzałego awokado, dodaj żółtko i dwie łyżki miodu. Wymieszaj te składniki na gładką masę i nałóż na oczyszczoną twarz. Po 20 minutach zmyj letnią wodą i gotowe. Awokado bogate jest w zdrowe tłuszcze i witaminy, które nawilżają i odżywiają skórę. Miód działa antybakteryjnie i nawilżająco, a z kolei białko jaja napina skórę i zwęża pory.

Jak zmniejszyć zmarszczki na twarzy?

Wpływ na powstawanie bruzd na twarzy mają nie tylko geny, ale też prawidłowa pielęgnacja, dieta i tryb życia, jaki prowadzimy. Jeśli chcesz zachować młody wygląd swojej skóry jak najdłużej, to pamiętaj o spożywaniu produktów bogatych w polifenole oraz w witaminę C. Oczywiście nie wolno zapominać o piciu odpowiedniej ilości wody. To na odwodnionej i suchej skórze najszybciej można dostrzec zmarszczki. Kolejną ważną sprawą, która pomoże zredukować zmarszczki, jest oczywiście odpowiednia pielęgnacja. Stosowanie kosmetyków nawilżających i ujędrniających skórę to podstawa. Niezwykle istotne jest także używanie kremów z filtrem.