Zamiast drogich zabiegów, wypróbuj domową maseczkę na zmarszczki.

Potrzebujesz tylko dwóch składników, aby ją przygotować.

Stosuj regularnie, a efekty będą widoczne.

Pamiętaj też o odpowiednim trybie życia i pielęgnacji.

Domowa maseczka na zmarszczki

Z wiekem cera traci jędrność i pojawiają się na niej oznaki starzenia, takie jak zmarszczki, ale też przebarwienia. I choć zmarszczki są naturalnym procesem starzenia się skóry, to wiele pań nie potrafi zaakceptować tego stanu i stara się zrobić wszystko, aby go spowolnić. Oczywiście najpopularniejszym sposobem na szybkie odmłodzenie i zredukowanie zmarszczek jest botoks, na który decyduje się coraz więcej kobiet. Jednak tu przede wszystkim trzeba liczyć się z kosztami i koniecznością regularnego poddawania się temu zabiegowi. Zdecydowanie tańszym sposobem na zmarszczki będzie domowa maseczka. Być może jej zastosowanie nie przyniesie od razu tak spektakularnego efektu, jak zabieg kosmetyczny, ale na pewno z czasem zmarszczki będą znacznie mniejsze. Jak ją przygotować?

Rozgniatam, ubijam i nakładam na twarz na 15 minut. Zmarszczki są coraz mniejsze

Do przygotowania domowej maseczki na zmarszczki potrzebujesz obranego świeżego ogórka i białka jaja. Najpierw zblenduj ogórka i wrzuć do małej miseczki. Następnie oddziel białko jaja od jego żółtka i samo białko wymieszaj z papką z ogórka. Gotową maseczkę od razu po zrobieniu nałóż na oczyszczoną skórę twarzy na 15 minut. Po tym czasie trzeba, zmyj ją ciepłą wodą. Jeśli po zabiegu skóra jest ściągnięta, nałóż krem do twarzy. Taką maseczkę odmładzającą warto stosować 3 razy w tygodniu, a zmarszczki z tygodnia na tydzień będą coraz mniej widoczne, skóra ujędrniona i pełna blasku.

Jak pozbyć się zmarszczek?

W walce ze zmarszczkami niezwykle ważny jest tryb życia jaki prowadzimy. Po pierwsze należy zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu, gdyż zmarszczki na suchej skórze są znacznie głębsze i wyraźne. Drugą kwestią jest dieta. Przede wszystkim należy wyeliminować z diety cukier i wszelkie używki. Aby skóra pozostała wiecznie młoda, należy spożywać produkty bogate w polifenole oraz w witaminę C, która wspomaga produkcję kolagenu i tym samym zapobiega powstawaniu zmarszczek. Kolejną ważną sprawą, która pomoże zlikwidować zmarszczki, jest oczywiście odpowiednia pielęgnacja. Stosowanie kosmetyków nawilżających i ujędrniających skórę to podstawa. Niezwykle istotne jest także używanie kremów z filtrem.