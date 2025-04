Makijaż prosto z włoskich okładek. Obudź

DREAMPHORIA to kolekcja dla tych, którzy są gotowi na totalne zaskoczenie i chcą odkryć dynamiczny makijaż inspirowany światem bez granic: lekko surrealistyczny i mocno fascynujący. Nieoczekiwane tekstury o zmiennym wykończeniu i oryginalny design opakowań, nawiązujący do płynnych i falujących kształtów przypominających chmury, tworzą harmonijną całość. DREAMPHORIA zaprasza do ucieczki w świat „phygital”, gdzie doświadczenia cyfrowe i fizyczne łączą się w wyjątkową podróż, a błyszczące, luksusowe detale czynią z tych kosmetyków prawdziwy przedmiot pożądania. W kolekcji znajdziemy nie tylko produkty do makijażu oczu i ust, ale także 6 unikalnych propozycji z linii „face”. Oto one:

CLOUD FEEL HYDRA FACE PRIMER to niesamowita w dotyku baza pod makijaż o innowacyjnej teksturze przypominającej suflet. Lekko rozświetla cerę, redukuje widoczność porów i przygotowuje twarz do aplikacji make-upu delikatnym ‘chmurkowym’ otuleniem. Pozwala uzyskać idealnie nawilżoną i gładką skórę.

KIKO MILANO CLOUD FEEL HYDRA FACE PRIMER

EE ENERGY ENHANCING SKIN TINT to produkt hybrydowy – kremowa baza, która jednocześnie widocznie poprawia teksturę skóry, energetyzuje ją i daje uczucie detoksykacji. Ma niskie krycie i lekką, niewyczuwalną formułę wzbogaconą organicznym ekstraktem z liści czerwonej winorośli oraz czarnej herbaty. Baza dostępna jest w czterech odcieniach.

KIKO MILANO EE ENERGY ENHANCING SKIN TINT

GLOW UP BEAUTIFIER to ‘upiększacz’ do twarzy, który utrwala makijaż i podkreśla cerę perłowym wykończeniem. Jego formuła? Od stałej do płynnej, ekstremalnie gładka, zapewniająca aksamitne wrażenie w dotyku i komfortowe noszenie. Kosmetyk można stosować samodzielnie, pod lub na podkład, aby zatrzeć niedoskonałości, wygładzić i rozświetlić skórę.

KIKO MILANO GLOW UP BEAUTIFIER

HEAVENLY SKIN to matowy róż, który wprost otula cerę. Jego tekstura jest wysoce sensoryczna i zmienia się od kompaktowego pudru po płynną formułę. Doskonałe połączenie koloru ze skórą (skinfusion) pozostawia przyjemne, delikatne wrażenie na skórze, a wysoka pigmentacja daje możliwość stopniowego budowania efektu.

KIKO MILANO HEAVENLY SKIN

COLOUR REVEAL PH BLUSH to… magia! Ten niebieski róż w kontakcie ze skórą daje kolor zależny od jej naturalnego pH, idealni się adaptując. Tekstura różu łatwo się rozciera, zostawiając świeży akcent koloru na twarzy i ustach.

KIKO MILANO COLOUR REVEAL PH BLUSH

ALL IN GLOW 3in1 LUMINIZER to holograficzny rozświetlacz do twarzy, oczu i ust w tubce. Można go stosować samodzielnie, blendując go dołączonym pędzlem lub delikatnie wklepując palcami. Zapewnia niskie do średniego krycia i został wzbogacony fioletowymi, niebieskimi i złotymi perłami. To magiczna różdżka, by świecić cały dzień!

KIKO MILANO ALL IN GLOW 3in1 LUMINIZER

i Autor: materiały prasowe KIKO MILANO