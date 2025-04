i Autor: materiały prasowe EISENBERG

Strefa beauty

Odświeżająca wiosenna pielęgnacja

Wiosna to idealny moment, by zadbać o skórę po zimie. Gdy słońce zagląda przez okna, a w powietrzu czuć świeżość, nabieramy energii do działania – warto, by nasza cera również ją odzyskała. po miesiącach wystawiania jej na chłód, suche powietrze i ogrzewanie, często wygląda na zmęczoną, matową i odwodnioną. Wiosna to idealny moment, by przywrócić jej świeżość, blask i równowagę. Zrób to z kosmetykami Eisenberg Paris.

Podstawą pielęgnacji powinno być intensywne nawilżenie – lekkie, ale skuteczne formuły z kwasem hialuronowym i aloesem pomogą odbudować barierę ochronną i przywrócić cerze elastyczność. Warto też zadbać o oczyszczenie skóry, szczególnie jeśli zimą sięgaliśmy po cięższe kosmetyki, które mogły zapychać pory i sprzyjać powstawaniu zaskórników. Wśród produktów EISENBERG Paris znajdziemy wszystko, czego potrzebuje skóra na dobry początek wiosny – od odżywczych kremów po lekkie formuły przeciwstarzeniowe. To idealny moment, by dać cerze nowy start – świeży i pełen energii! BŁYSKAWICZNE OCZYSZCZENIE EISENBERG Paris PURIFYING LOTION to tonik do cery mieszanej, tłustej, a także naczynkowej, który jest idealnym uzupełnieniem codziennego oczyszczania skóry. Zawiera oczar o właściwościach antybakteryjnych, ściągających i przeciwzapalnych. Dzięki temu kosmetyk zmniejsza wypryski i zwęża pory oraz łagodzi uczucie pieczenia i swędzenia skóry. W składzie ma również wyciąg z pniarka i wierzbownicy, przez co doskonale oczyszcza i minimalizuje wydzielanie sebum. Formuła Trio-Molecular®, dzięki czemu kosmetyk zapewnia skórze lepsze dotlenienie i regenerację. Tonik przywraca też skórze właściwą strukturę warstw lipidowych, dezynfekuje, działa przeciwzapalnie i matująco. SPRAWDŹ: EISENBERG Paris PURIFYING LOTION, 249 zł/150 ml/sephora.pl INTENSYWNE NAWILŻENIE I OCHRONA Kremowe serum o lekkiej konsystencji, które natychmiast wygładza i zmniejsza oznaki starzenia się skóry. EISENBERG Paris MOISTURIZING SMOOTHING SERUM to doskonały kosmetyk do cery zmęczonej i odwodnionej. Zawiera kombinację składników intensywnie nawilżających, przeciwzmarszczkowego super-peptydu oraz witamin A i E. Dzięki temu połączeniu wzmacnia barierę ochronną skóry i zabezpiecza ją przed działaniem wolnych rodników. Serum sprawia, że staje się ona gładka i nawilżona. Dodatkowo zawiera formułę Trio-Molecular®, która regeneruje, stymuluje i dotlenia skórę. Kosmetyk nie zawiera barwników i jest idealne do pielęgnacji twarzy oraz okolic oczu. SPRAWDŹ: EISENBERG Paris MOISTURIZING SMOOTHING SERUM, 459 zł/30 ml/sephora.pl RATUNEK NA ZMARSZCZKI MIMICZNE Powstawanie zmarszczek jest nieuchronne – codziennie mrużymy oczy, uśmiechamy się, co skutkuje pojawieniem się drobnych linii. Aby stały się mniej widoczne, warto sięgnąć po EISENBERG Paris EYE & LIP CONTOUR CREAM. W jego składzie oprócz słynnej formuły Trio-Molecular® znajduje się m.in. nawilżający kwas hialuronowy oraz olej z pestek winogron, który jest cennym źródłem witaminy E, co zapewnia skórze witalność i młody wygląd. Kosmetyk zawiera także wyciąg z krasnorostów (algi czerwone), dzięki czemu poprawia elastyczność oraz napięcie tkanek. Skład domyka wyciąg z bzu czarnego, który m.in. wygładza nierówności, poprawia mikrokrążenie i łagodzi podrażnienia. SPRAWDŹ: EISENBERG Paris EYE & LIP CONTOUR CREAM, 425 zł/30 ml/sephora.pl NIEWIDZIALNA TARCZA EISENBERG Paris IDEAL PROTECTION to prawdziwy eliksir młodości, a jednocześnie najskuteczniejsza ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UV i światła niebieskiego oraz działaniem wolnych rodników. Wszystko dzięki zawartości peptydów kakao z ziaren cricollo porcelana, wyciągom z nasion moringa oraz filtra SPF 30. Kosmetyk zawiera też wzmacniające ceramidy roślinne, wyciąg z aloesu, który przywraca skórze niezbędne nawilżenie oraz masło shea, wpływające na jej lepszą regenerację. Obecność starannie dobranych składników oraz formuły Trio-Molecular® sprawia, że stosowanie tego kosmetyku jest także terapią anti-ageing. Emulsja jest niekomedogenna, nie zawiera barwników i stanowi świetną bazę pod makijaż. SPRAWDŹ: EISENBERG Paris IDEAL PROTECTION, 605 zł/50 ml/sephora.pl i Autor: materiały prasowe EISENBERG