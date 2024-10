O tych perfumach na jesień 2024 marzy większość kobiet. W promocji Rossmann kosztują teraz 44 zł. Czysty, kremowy zapach. „Moja mama bardzo ceni sobie te perfumy”

H&M znowu zamyka swoje sklepy. Tym razem zwolnienia dotkną ponad 400 osób. Co dalej z H&M?

O tych perfumach na jesień 2024 marzy większość kobiet. W promocji Rossmann kosztują teraz 44 zł

Wraz z nadejściem chłodniejszych dni zmieniają się nasze upodobania zapachowe. To właśnie jesienią zastępujemy swoje letnie, świeże perfumy, zapachami o nieco słodszej, cięższej, otulającej woni. Dlatego jeśli wciąż poszukujesz perfum damskich na jesień 2024, to koniecznie sprawdź najnowszą promocję w Rossmannie. Znalazły się w niej ulubione zapachy Polek w znacznie niższych cenach. Uwagę przykuwa zwłaszcza jeden zapach damski, który znakomicie wpasuje się w jesienną aurę. Woda toaletowa S.OLIVER Selection to piżmowy, czysty i delikatny zapach, który wprawi w dobry nastrój nawet w najbardziej deszczowy i wietrzny dzień. Teraz te perfumy damskie kosztują w Rossmannie 44,99 zł, zamiast 76,99 zł za flakonik 30 ml.

Perfumy damskie z Rossmanna skradły serca kobiet. „Moja mama bardzo ceni sobie te perfumy”

Perfumy z Rossmanna z pewnością przypadną do gustu wielu kobietom, poszukującym otulającego zapachu na jesienne dni. Ta woda toaletowa dostępna w Rossmannie została stworzona z myślą o kobietach pragnących podkreślić swoją elegancję i pewność siebie. S.Oliver Selection Women jest idealnym wyborem zarówno na codzienne wyjścia, jak i na bardziej formalne okazje. To zapach zmysłowy i jednocześnie delikatny. Wyczuwalne piżmo nadaje świeżości i delikatności. Zapach otwiera się owocowymi nutami głowy, które stopniowo przechodzą w kwiatowe serce zapachu. Kobiety pokochały tę wodę toaletową i wychwalają ją w sieci.

"Jest to zapach czystości, skóry prosto po wyjściu z kąpieli dlatego lubię nosić je do snu"

"Moja mama bardzo ceni sobie te perfumy i mi także przypadły one do gustu. A ten jest moim ulubionym. Używam go kilka lat i zawsze do niego wracam"

"Zapach delikatny, kremowy podbity piżmem. Chce się go wąchać i, wąchać i wąchać"

- piszą w opiniach o perfumach S.Oliver Selection Women kobiety.

Autor: Rossmann Perfumy damskie w Rossmann

