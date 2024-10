Polki pobiegną do Rossmanna po te perfumy! Arabskie aromaty z jaśminem i wanilią na jesienną aurę. W promocji Rossmanna za mniej niż 70 zł

Promocje w Rossmannie. Arabskie perfumy w bardzo atrakcyjnych cenach

Perfumy arabskie podbiły całą Polskę. Kobiety zakochały się w tym zapachach. Jak przystało na kompozycje orientu arabskie perfumy wyróżnia bogactwo aromatów, intensywność zapachów oraz trwałość. Najpopularniejszą marką jest oczywiście Lattafa. To firma powstała w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, która udowadnia, że arabskie perfumy podbiją serce Europejek. Lattafa słynie z oryginalnych i mocnych zapachów, które nie kosztują fortuny. Praktycznie wszystkie ich kompozycje zapachowe można kupić za mniej niż 200 zł za 100 ml.

W promocji Rossmanna znajdziesz unikalny zapach Lattafa w cenie 62,99 zł. Mowa o wodzie perfumowanej LATTAFA Qaed Al Fursan. To wyjątkowe połączenie aromatów, które może przypaść do gustu zarówno kobietom oraz mężczyznom. LATTAFA Qaed Al Fursan świetnie pasuje na jesień i stanowi zbalansowane połączenie pomiędzy owocowymi aromatami i zmysłową słodkością. Jak obiecuje producent "woda perfumowana Lattafa Qaed Al Fursan to esencja luksusu i orientalnego wyrafinowania. Ten zapach jest synonimem odwagi i determinacji, oferując noszącemu poczucie elegancji i wyjątkowości. Jak pachnie Lattafa Qaed Al Fursan? Na samym początku otuli Cię rześkie połączenie cytrusów, ananasa oraz kokos. W nutach sercach wyczuwalne się aromaty ylang-ylang, jaśmin oraz plumerii. Najdłużej na skórze zostaną eleganckie zapachy wanilii, piżma a także drzewa sandałowego. Lattafa Qaed Al Fursan to ukłon wobec osób szukających oryginalnych zapachów, które jednak nadal będą eleganckie i ponadczasowe. Lattafa Qaed Al Fursan kupisz w promocji Rossmanna za mniej niż 70 zł. Zapach ten dostępny jest wyłącznie online.

Lattafa w Rossmannie

