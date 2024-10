Na miękką ściereczkę wylewam 5 kropel tego płynu i przecieram skórzaną torebkę. Plamy i zagniecenia znikają raz na zawsze. Czyszczenie skórzanych torebek

Domowy płyn do czyszczenia skórzanej torebki. Doczyści wszystkie zabrudzenia

Czyszczenie skórzanej torebki nie jest trudno i z powodzeniem każdy da sobie radę. Zarówno skóra naturalna, jak i ekologiczna wymagają odpowiedniej konserwacji i impregnacji. Tak zabezpieczona torebka posłuży przez wiele, wiele lat. Torebki, podobnie jak buty należy pastować i polerować. Dzięki temu skóra nie straci blasku oraz będzie mniej podatna na mechaniczne uszkodzenia. Jeżeli zastanawiasz się, jak wyczyścić skórzaną torebkę to musisz poznać ten sposób. Na niewielkie zabrudzenia świetnie sprawdzi się woda wymieszana z niewielką ilością płynu do naczyń. Wiele kobiet ceni sobie ten sposób. Wystarczy przetrzeć zabrudzenia na skórze i poczekać, aż wyschną. Na trudniejsze plamy z pomocą przyjdzie ocet. Na miękką, wilgotną ściereczkę zaaplikuj kilka kropel octu i przyłóż go do zabrudzeń na torebce. Podobnie ja ocet zadziała spirytus salicylowy. Oba te środki rozpuszczą zabrudzenia i będą bezpieczne dla skóry. Unikaj jednak octu w przypadku malowanych elementów torebki. Ten sposób nie sprawdzi się również na zamsz oraz nubuk. Tego rodzaju tworzywa najlepiej czyści się na sucho za pomocą specjalnej szczoteczki.

Jak dbać o skórzaną torebkę?

Aby skórzana torebka posłużyła przez wiele lat należy o nią odpowiednio dbać. Zasady są bardzo podobne, jak w przypadku skórzanych butów. Wyrobów ze skóry nigdy nie susz na grzejniku. Temperatura sprawi, że materiał stanie się kruchy i podatny na uszkodzenia. Torebki wykonane ze skóry licowej możesz impregnować wazeliną lub zwykłą oliwą. Dzięki temu będą one długi czas błyszczące i jak nowe. Torebki wykonane z zamszu lub nubuku możesz impregnować za pomocą specjalnych aerozoli, które kupisz w sklepach obuwniczych.

